国家统计局：2月份CPI同比上涨0.7%
2024年03月09日14:21 | 来源：新华网
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新华社北京3月9日电（记者韩佳诺、魏玉坤）国家统计局9日发布数据，2月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%；环比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。
统计数据显示，2月份，食品价格同比下降0.9%，降幅比上月收窄5.0个百分点。食品中，猪肉价格在连续下降9个月后首次转涨，上涨0.2%；鲜菜和水产品价格分别由上月下降12.7%和3.4%转为上涨2.9%和4.1%；薯类、鸡蛋、食用油、牛羊肉和鲜果价格降幅在4.1%至12.2%之间。
2月份，非食品价格同比上涨1.1%，涨幅比上月扩大0.7个百分点。非食品中，服务价格上涨1.9%，涨幅扩大1.4个百分点，影响CPI上涨约0.76个百分点，其中旅游、飞机票和交通工具租赁费价格分别上涨23.1%、20.8%和17.4%。
据测算，2月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，为2022年2月以来最高涨幅。
2月份，受春节假日等因素影响，工业生产处于传统淡季，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.2%，降幅与上月相同；同比下降2.7%，降幅略有扩大。
(责编：岳弘彬、白宇)
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