原标题：滴滴举办三八妇女节开放日 邀请女司机们“回家”

三八妇女节之际，为致敬每一位“手握自己方向盘”的女司机，滴滴在多地举办丰富多彩的司机开放日、女司机表彰等活动。同时，滴滴女性联盟也在北京举行的“她D力量”三八妇女节司机开放日中向所有女司机们致敬。成立以来，滴滴女性联盟始终关注女性职业发展，并致力于服务和赋能女员工、女司机等滴滴生态中丰富多元的女性角色。

滴滴还发布了《2024滴滴数字出行女性生态报告》，以数据洞见真实女性力量，以行动守护每一位她。

滴滴举行司机开放日 邀请“姐姐们”回家

在北京，滴滴举办了一场“她D力量——滴滴司机开放日”活动，邀请了来自北京、上海、青岛、武汉、深圳、佛山、廊坊、乐山等全国各地优秀的女司机代表，来到滴滴总部，共同庆祝妇女节。她们中有在滴滴接过9万单的长情司机，有经验丰富流水优秀的接单达人，有加入滴滴刚满一个月的新手，有滴滴木兰车队和深圳滴滴女司机年会的组织者们，也有更多在平凡日子中坚持跑好每一单的人。

滴滴网约车平台司机部负责人严辉、专车事业部总经理朱晨宁、滴滴女性联盟秘书长涂婳欢迎并感谢了每一位滴滴女司机。

在圆桌分享的环节，女性司机师傅们围绕出车心得与感悟展开了热烈的讨论，有人积极分享接单技巧，也有人讲述女性车队的故事。此外现场司机也反馈了女性出车过程中遇到的不便、希望滴滴给到女司机的福利关怀，以及针对导航优化、跨城费、出行分等问题给出具体建议。未来，滴滴也会结合司机师傅的建议，不断优化服务，让大家快乐生活、快乐出车。

此外，滴滴还为师傅们安排了一场简约风格的中式写真与手工香包制作活动，让她们停下平日匆忙的脚步，用影像与香味记录这个属于她们的节日。“来自天南海北的我们聚在一起，却好像回家了一样。这个妇女节，很温暖，很开心。”

在南京、深圳、上海、长沙等城市，滴滴也举办了丰富的妇女节团建活动。通过烘焙蛋糕、手工制作、集体庆生、发放节日礼物等等，给师傅们营造出轻松温暖的节日氛围。在南京，在主管部门的指导下，滴滴女司机们成立了红梅车队，为城市的出行贡献自己的一份力量。

截至目前，滴滴已经举办了422场丰富多彩的女司机团建活动，覆盖超2万名滴滴女司机。此外，滴滴在去年升级了“橙意保障计划”，从收入、权益、发展三大方面落实司机师傅们的保障工作；截至目前，有超过4万名滴滴女司机获得过平台的新司机收入保障与淡季收入保障，有超过2万名滴滴女司机获得过商业养老保障与医疗及意外保障。

2023年60万女司机服务出行 48%曾经互帮互助

妇女节当天，滴滴还发布了《2024滴滴数字出行女性生态报告》。2023年全年，全球超100万名女司机和外卖员通过滴滴平台获得收入，其中包括超过60万名国内女司机，其中82%的女司机因为时间灵活而加入滴滴。

除了提升经济收入，很多女司机也通过滴滴结识了一起同行的姐妹和伙伴，收获了温暖与友情。调研数据显示，有56%的滴滴女司机通过出车认识了更多女司机好友，有48%的女司机曾在出车的过程中有过互帮互助的经历；更有84%的女司机愿意推荐自己的女性朋友一起加入滴滴，曾有人累计推荐过自己的15个女性朋友。

不论在日常出车中，还是在公益事业中，滴滴女司机们都全力以赴，绽放光彩。2023年，有2940名滴滴女司机获得过乘客的电话表扬与致谢，更有79名女司机参与到滴滴保障车队与滴滴公益救援队中，驰骋在城市出行保障、灾情救援的第一线。

在未来，滴滴仍将持续致力于为平台上包括女司机在内的广大司机群体，提供更灵活、安全、多元、包容的环境，让权益有保障、发展有空间、组织有归属。

再一次祝所有滴滴女司机们，节日快乐！

(责编：曹淼、李源)

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