原标题：双汇获评福布斯“2024大消费年度价值企业” 引领行业高质量发展

3月8日，由福布斯中国携手普华永道、沙利文、中国大消费CXO创新中心举办的“2024年中国大消费年度盛典”在上海举行。会上发布了“2024福布斯中国大消费年度评选”结果，双汇获评福布斯“2024大消费年度价值企业”，双汇发展副总裁周霄代表企业领奖，并参加高峰论坛。

此次盛典以“拼出海·沉渠道·赢未来”为主题，参会的经济学家、投资机构决策者、行业专家、品牌专家等从经济、资本、品牌、渠道等多个视角对大消费领域的创新发展、持续增长、本土深耕及出海进行了深度探讨。

在当天下午进行的渠道高峰论坛环节，周霄就双汇在渠道变革的过程中，如何确保供应链的稳定、高效和透明，发表了观点。他表示，40年来，总结双汇发展的核心历程，有几个节点至关重要：一是1992年企业进军肉制品深加工领域，大力发展高温流通产品，以王中王为代表的高温肉制品，极大地丰富了市场、满足了消费；二是2000年企业率先把冷鲜肉引入国内，推动行业由热鲜肉向冷鲜肉转变，开创中国肉类品牌；三是2013年全资收购美国最大猪肉食品企业Smithfield，整合全球肉类资源，走国际化发展道路。这些都是企业迎接产业变革、渠道变革，并最终形成可持续发展优势的战略举措。

目前，双汇在全国17个省市建设有30多个现代化加工基地，母公司万洲国际业务覆盖全球40多个国家，产业链涵盖畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品加工、包装材料、调味品、冷链物流、连锁商业、国际贸易等全产业链领域，是国内规模最大、布局最广、产业链最完善、最具竞争力的猪肉食品企业。

近年来，为适应全球化发展，打造企业更加强大的抗风险能力和发展优势，万隆董事长提出了“产业化、多元化、国际化、数字化”的发展战略方针。在产业化上，继续完善产业链。核心产业进一步做大做强，配套产业做专做精，上下游联动发展，构建更加安全可控、完善大而强的产业生态。在多元化上，继续调整结构。围绕猪、鸡、牛、水产等多种肉类组合，加快产品创新和结构调整，满足人民新时期营养、健康、安全、便捷的美食需求。在国际化上，继续做大国际贸易。坚持国内国外市场相结合，进口肉国产肉相结合，期货现货相结合，贸易与加工相结合，打造更具竞争力的世界一流现代化食品集团。在数字化上，继续提升管理水平。大力实施双汇云商、智能工业、智慧物流、智慧养殖、智慧金融、智慧管理等平台建设，打造更具双汇特色的数字化生态体系。通过全面推进“产业化、多元化、国际化、数字化”发展战略，加快产业升级和全球资源整合，继续保持和巩固企业在全国、全球的领先地位。

同时，双汇始终坚持“围绕消费开发产品，围绕产品开发渠道”的市场策略。目前企业已经形成了肉制品1000余种、生鲜品200余种，覆盖肉类全领域的产品线，通过产品创新全力满足老百姓一日三餐日益增长的肉类消费需求。此外，近几年来企业也在全力开展渠道创新，通过大力发展电商和餐饮业务，积极运作社区团购，布局生鲜新零售等，多措并举、多维发力推动企业实现更稳健、更高质量发展。

未来，站在新的历史起点，双汇将充分发挥行业龙头企业作用，通过实施“产业化、多元化、国际化、数字化”发展战略，加快产业升级和全球资源整合，引领中国肉类行业打造新质生产力，迈向更高质量发展，为广大消费者和中国经济发展创造永续价值。

(责编：董童、李源)

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