原标题：全国政协委员卢进：有效促进培育钻石行业高质量发展

2024年全国两会正在北京召开，全国政协委员，中国黄金协会会长，中国黄金集团有限公司党委书记、董事长卢进向全国政协十四届二次会议提交关于有效促进培育钻石行业高质量发展的提案。

卢进在提案中提出，近年来随着科技进步和经济发展，以人造金刚石为代表的超硬材料及制品，在航空航天和半导体芯片等国家重大关键领域发挥积极作用。同时，培育钻石的应用范围也不断向消费领域拓展，宝石级的人造金刚石（即培育钻石）作为黄金珠宝行业的新兴产品受到市场欢迎，培育钻石产业对提振消费、拉动经济发展的作用更加凸显。但与此同时，我国培育钻石产业发展尚处在培育阶段，实现高质量发展还存在不少问题，比如行业竞争力不足，国际话语权不高；行业竞争激烈，内卷化严重；品牌建设薄弱，市场建设有待加强等。

为更好推动培育钻石产业高质量发展，有效提振培育钻石产业终端需求，结合行业发展现状，卢进呼吁，强化产业引导，推动行业资源整合。由从事培育钻石行业的企业牵头，根据电子信息、珠宝首饰等不同行业需求，有序推进并购重组和资源整合，避免无序竞争的同时，提升全行业生产效率，更好发挥产能优势，为推动培育钻石市场良性发展打好基础。在此基础上，呼吁有关部门牵头，推进超硬材料领域关键技术攻关，为维护国家安全提供技术支持。

发挥产业优势，制定出台行业标准。呼吁充分发挥我国培育钻石产业集聚优势、技术优势、市场优势、政策优势等集成优势，制定培育钻石行业标准，把握市场竞争主动。推动培育钻石行业协会等行业组织的建立，强化行业内企业的相互合作、共同监督，在国际竞争中提升我国培育钻石行业话语权。

强化品牌建设，推动消费市场发展。卢进委员呼吁加强产业政策引导，为业内企业深化产业链资源整合提供便利。在培育钻石行业上游原材料开发并购、中游生产加工、下游终端销售等方面给予税收优惠和财政补贴，通过减税退税、发放消费券等方式扩大培育钻石终端消费需求，增强产业链整体竞争力、协同性和韧性，加快培育建立培育钻石现代产业体系。进一步强化培育钻石品牌建设，打造更受市场认可的中国培育钻石品牌群像，进一步推动培育钻石消费市场发展。

(责编：董童、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经