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年度检修完成 大藤峡水利枢纽船闸恢复通航

2024年03月11日15:40 | 来源：人民网
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位于西江黄金水道的大藤峡船闸。受访者供图
位于西江黄金水道的大藤峡船闸。受访者供图
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人民网北京3月11日电 （欧阳易佳）3月10日８时，随着第一批货船缓缓驶出闸室，奔向粤港澳大湾区，标志着大藤峡水利枢纽船闸完成计划性年度检修，顺利恢复通航。

大藤峡船闸位于西江黄金水道的“咽喉”位置，是柳州、来宾等地营运船舶通往珠江三角洲的必经之路，也是广西向东融入粤港澳大湾区的重要战略支撑。

“目前，大藤峡船闸待闸船舶分散在各临时锚泊区有序待闸，辖区通航环境安全有序，可满足24小时通航需求。”贵港桂平海事处处长吕进介绍。

相关负责人介绍，本次检修是船闸在正常蓄水位运行后的首次检修，全面检查液压系统、启闭机控制系统、人字门和输水门金属结构、船闸水工建筑物等设施设备在高水头运行工况下的健康状况，并对部分设备设施进行技术升级改造，提升设备设施质量安全水平，确保船闸运行高效稳定。

上述负责人表示，大藤峡船闸是西江航线干线最后一批完成检修的大型船闸，恢复通航后，能够满足最高3000吨级船舶安全过闸，可带动流域沿岸超50亿元产业经济发展。

据悉，大藤峡水利枢纽船闸已实现24小时通航，过闸效率达到同级别船闸领先水平。

(责编：王连香、吕骞)分享让更多人看到

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