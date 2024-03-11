原标题：红豆集团：积极发展新质生产力 走好高质量发展之路

订单通过智能吊挂线自动进入各生产流程，检验人员使用吊挂PAD判定产品质量，西服从缝制车间传送至整烫车间，工人通过“机针管家”进行菜单式自助换针……透过这些智能化场景可以看到，红豆集团正朝着高端化、智能化、数字化、绿色化、国际化方向加速奔跑，培育新质生产力增强发展新动能正蓄势待发。

2023年，红豆集团坚持以高质量党建引领企业健康发展，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极培育生产力，以自身高质量发展的确定性应对外部环境的不确定性，以“三自六化”方针加快企业提质增效，赓续奋斗、破浪前行，集团国际化、高端化、绿色化齐发力，经营业绩抢眼，全年申请专利337件，累计申报专利超过5000件，纳税同比增长4.18亿元，为推进中国式现代化建设贡献了“红豆力量”。

实施“三自”战略推动转型升级

面对新发展阶段机遇与挑战并存的现状，红豆集团将“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念细化落实为“三自六化”高质量发展战略，加快服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，深耕布局三大产业，取得了累累硕果。

红豆集团坚持培育自主品牌，现已拥有“红豆”“千里马”“HOdo”3个中国驰名商标，在海内外市场享有知名度和美誉度，成为民族品牌匠心传承的一个典范。20世纪80年代，公司就在国内外成功注册“红豆”商标。1997年，“红豆”被国家工商管理总局认定为首批中国驰名商标。2022年，红豆瞄准“经典舒适男装”“柔软舒适内衣”“健康舒适童装”“更舒适的家纺”的品牌新定位，开辟“舒适服装”新赛道并成为领跑者。2023年6月，在世界品牌实验室发布的中国500最具价值品牌排行榜中，“红豆”以878.98亿元的品牌价值居第78位，连续9年入选百强名单；8月，获评“2023—2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”。

红豆集团坚持自主创新驱动，加大科技研发投入，加快推进“智慧红豆”建设，全方位升级智能制造、数字化设计、营销模式、服务体验，加大在线化、数智化、高端化转型力度，紧跟国家发展战略和行业发展主航道。为加快自主创新建设，红豆在高端智造领域投入大量资金，旗下红豆西服智能工厂、红豆衬衫智能工厂、红豆运动装智能工厂、通用轮胎工业4.0工厂、紫杉药业抗肿瘤制剂智能工厂先后投入运营，实现人财物、进销存、研产服的全景化管理，推动质量与效率双提升。紫杉药业年研发投入占比达10%以上，在研项目13个、原料药项目8个、制剂项目5个，拥有国家级博士后科研工作站、江苏省红豆杉综合利用工程技术研究中心和红豆杉肿瘤药物研究院，形成丰富的抗肿瘤药物研发管线，完成了从原料药到制剂的全产业链一体化发展布局。截至去年年底，紫杉药业已授权发明专利54项、实用新型专利1项。

为加速推进数字产业化，红豆运用互联网技术来整合传统产业，打造“红豆—纺织服装工业互联网平台”，承建中国纺织材料交易中心网络，入选工信部工业互联网平台集成创新应用试点示范项目。同时，红豆股份还开展了腾讯智慧零售倍增行动、5G智能工厂、智慧门店等科技赋能转型动作，经营势头持续向好。2023年11月，红豆男装5G全连接智能工厂成功入选国家级5G工厂名单，实现从“自动化生产”向“智能制造”“优势制造”的进化升级。

加速进化推进绿色低碳发展

红豆贯彻落实“三自六化”方针，加快进化升级，追求卓越绩效，提振团结拼搏的精气神，以自身高质量发展的确定性应对外部环境的不确定性，朝着“千亿红豆、智慧红豆、幸福红豆、百年红豆”目标勇毅奋进。

作为最早一批响应共建“一带一路”倡议的民营企业，红豆大胆实施“走出去”战略，主导开发建设柬埔寨西哈努克港经济特区，吸引来自中国、欧美、东南亚等国家及地区的入驻企业、机构180家，提供就业岗位近3万个。2023年，特区企业累计实现进出口总额33.62亿美元，同比增长34.86%，占柬埔寨全国进出口贸易总额约7.18%，为当地经济发展提供了强劲动能。

除建设西港特区之外，近年来，红豆集团还积极开拓海外生产基地，在泰国、柬埔寨建有通用轮胎生产基地。泰国工厂作为通用股份首个海外生产基地，一期项目600万条半钢子午胎和130万条全钢子午胎已全面达产。2023年9月，通用股份泰国二期项目举行奠基仪式，设计规模为年产600万条半钢子午胎和50万条全钢子午胎。作为通用股份第二个海外生产基地，柬埔寨工厂一期项目于2023年5月份正式开业，产能、效率和品质不断提升，目前日产能超万条。通用股份柬埔寨二期项目总投资14.95亿元，产能规模包括年产350万条半钢胎和75万条全钢胎。项目全面达产后，将促推通用股份进一步布局国际市场，提升产品竞争力和国际化水平，助力红豆集团高质量“走出去”。

作为红豆男装锚定“经典舒适”战略和高端化转型的里程碑产品，红豆“0感”舒适衬衫自亮相起就迅速登顶全国全网中高端衬衫销量冠军，成为红豆史上销量增速最快单品。2023年，红豆舒适男装对面料、工艺、版型、科技功能进行舒适再升级。截至目前，“0感”舒适衬衫累计销量已突破100万件，成功拿下5国10项权威大奖，获得第一批“江苏精品”认证、第十九届“人民匠心奖”等多项殊荣，创造了热销与口碑的双传奇。2023年9月，红豆舒适男装打造的又一舒适大作——舒暖鹅绒服，运用8处奢侈品级工艺与辅料，搭配经典商务版型与配色，将科技匠心融于时尚设计，成为秋冬炙手可热的时尚单品。

绿色是生态本色，是高质量发展的底色，推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。近年来，红豆集团一手抓“绿色制造”，运用“5G碳云平台”系统，科学指导车间、设备、班组持续开展减排工作，引进国际先进环保方案，废气处理采用RTO成套装置，有效降低对周围环境的影响，实现节能减排目标；一手抓“绿色生态产业”，重点发展红豆杉生态产业，形成规模种植、保健品、盆栽苗木、观光康复的大健康产业链。旗下通用股份积极贯彻绿色发展理念，设立绿色节能的半钢“黑灯车间”，研发新能源EV、ET系列、静音棉抗扎胎等绿色产品，为红豆高质量发展不断注入新动力，先后获评“江苏省绿色工厂”“无锡市五星级绿色工厂”，荣获“2022金融界领航中国‘金智奖’绿色低碳突出贡献奖”等。

攻坚克难提振团结拼搏精气神

近年来，红豆集团党委先后组织开展多项党建专题活动，包括2021年评选表彰100名“党员先锋”活动，2022年评选20个“党员先锋团队”，2023年开展“高质量发展‘三自六化’先锋”“高质量发展先锋堡垒”主题活动等。这些活动提振了红豆广大党员干部团结拼搏的精气神，激发他们攻坚克难的斗志和信心，助推红豆集团稳定发展。

红豆集团党委推进高质量发展，开展争当“高质量发展‘三自六化’先锋”活动，每月通过党组织推荐、党委无记名投票等程序评选3名“高质量发展‘三自六化’先锋”。通过新闻媒体加强先进典型事迹报道，同时，以设置展板、光荣榜和制作专题片等形式引导党员干部向榜样看齐，在集团内部充分营造“以先锋为荣、向标兵看齐”的氛围。截至目前，已表彰高质量发展“三自六化”先锋41名，极大激发了全体红豆人干事创业的精气神。

为更好发挥和彰显基层党组织战斗堡垒作用，红豆先锋团队冲锋在前做表率。红豆集团党委在广泛开展争当“高质量发展‘三自六化’先锋”活动的同时，还开展了“高质量发展先锋堡垒”主题活动，将销售利润增长达30%以上、业绩排名前10的单位作为“高质量发展先锋堡垒”表彰对象。截至2023年底，红豆集团表彰授予高质量发展先锋堡垒流动红旗229次。

红豆股份党委在高质量发展中敢闯敢拼，开辟“舒适”新赛道，在高端化、在线化、智能化方面快步前行，推出高端化转型产品——“0感”舒适衬衫，2022年3月产品一上市，就斩获天猫、京东等平台三项销量第一。目前，“0感”舒适衬衫销售超百万件，多次打破行业纪录，在线上中高端衬衫中遥遥领先。作为红豆股份连锁三公司总监，强方舟以求真务实、艰苦奋斗、极致认真的工作态度，带领团队实现业绩连连稳增，在集团三级企业排名中一路攀升至第8位，全年销售、利润同比分别增长13.76%、158.9%，5次被授予“高质量发展先锋堡垒”流动红旗，充分展现出红豆人敢拼敢闯、不畏挑战、迎难而上、创新有为的精气神。

红豆集团党委成立于1997年，截至2023年底，共有5个二级党委、9个党总支、92个党支部、1373名党员，形成了党组织建设从集团总部到产销一线的全覆盖。多年来，红豆集团党委书记、董事局主席周海江坚持“党是领导一切的”政治意识，将党建优势不断转化为发展优势，创造了“一核心三优势”党建经验、“一融合双培养三引领”党建工作法、“五个双向”党建工作机制，首创了“现代企业制度+党的建设+社会责任”三位一体的中国特色现代企业制度，出版了《中国特色现代企业制度》专著，创造了“四铸四有”产业工人队伍建设改革工作法，实现了高质量党建引领企业高质量发展。周海江积极响应“一带一路”倡议，集团十多年来投入大量人力物力，努力把11.13平方公里的柬埔寨西哈努克港经济特区打造成高质量共建“一带一路”的样板。

(责编：董童、李源)

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