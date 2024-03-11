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中国太保携手共筑金融消费者权益保护新高地

2024年03月11日17:07 | 来源：中国网财经
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原标题：中国太保携手共筑金融消费者权益保护新高地

为深入贯彻落实国家金融监督管理总局关于消费者权益保护的要求，3月9日，中国太保旗下中国太保产险、中国太保寿险、太平洋健康险上海分公司(以下简称“中国太保”)联合上海市虹口区消费者权益保护委员会、上海市消保委健康消费办公室(以下简称“虹口区消保委”)、上海市银行业保险业纠纷调解中心(以下简称“银保调中心”)等多方力量，在上海青少年健康促进中心体验馆正式启动以“金融消保在身边 保障权益防风险”为主题的消保教宣活动。本次活动旨在加强金融消保多领域合作，提升金融消保素养，加强金融风险防范，共筑金融消保新高地。

党建引领筑防线，金融消保启新篇

近年来，中国太保携手多方力量，积极探索“党建+消保”深度融合新模式，各级体验服务官充分发挥示范引领，共同启动金融消费者权益保护跨界联建活动。这一活动是2023年中国太保上海消保示范区创建成果的延续和深化，更是金融消费者权益工作的新探索和新实践。活动现场，中国太保与上海市消保委、同业公会、银保调中心等共同启动了“2024年‘3·15’金融消费者权益保护教育宣传活动”，彰显了多方协同加强金融消费者权益保护工作的决心和信心，也提供了坚实的组织保障。

正值消保委改制20周年之际，活动现场还开展了以“享权益，金融惠民，权益先行”为主题的论坛。主题论坛由银保调中心汪鸫作为特邀主持人，与虹口区消保委、中国电信上海公司、雷允上北区药业股份有限公司、上海识装信息科技有限公司和中国太保相关负责人，就消费变革、消费习惯变化等议题展开深入交流。

高管带头践行承诺，共筑诚信金融生态

诚信是金融行业的立身之本，是金融机构与客户之间信任关系的桥梁。为加强诚信服务建设，在虹口区消保委秘书长、上海保险同业公会副秘书长、银保调中心常务主任，以及中国太保产险、中国太保寿险、太平洋健康险首席服务官的共同见证下，中国太保产、寿、健上海分公司总经理共同签署了诚信服务宣言。承诺将诚信服务全面融入公司的经营全流程，从产品设计到销售，再到理赔等各个环节，将始终坚守诚信原则，确保客户合法权益得到充分保障。

后续，中国太保也将始终秉持诚信理念，为金融行业的健康发展树立新标杆，让金融服务更具便捷性、可得性和普惠性。

亲子运动学金融，科技赋能防风险

为加强青少年对金融消保的认知，提升风险防范意识，活动现场举办了金融消保运动会，吸引了众多青少年及家庭成员积极参与。

上海青少年健康促进中心体验馆国内首创“沉浸式”运动健康体验系统，活动现场以“消保+健康+风险”为主题，通过亲子互动与科技互动的形式，将金融知识以寓教于乐的方式进行传递，旨在引导青少年树立正确的金融消费观，增强自我保护意识。

本次活动还精心安排了AI创作环节，青少年们在AI科技的辅助下，将金融安全知识转化为创意实践。紧紧围绕金融消费者的八大权利及真实案例，亲手绘制金融安全主题画作，将理论知识与创意相结合，进一步加深了青少年群体对金融安全知识的理解，更为金融素养教育奠定了坚实基础。

企媒同频共振，奏响消保最强音

此外，本次活动还获得了上海电视台财经频道、上海教育台等媒体的积极关注，后续将聚焦本次活动3.15系列专题报道和深度访谈节目，通过多角度、全方位的宣传报道，加强消费者对于自身合法权益保护的认知，为建设公平、诚信的消费环境贡献力量。

展望未来，中国太保将继续强化党建引领的示范作用，深化消保示范区的跨界合作，坚决捍卫消费者的合法权益。在快速变革的金融领域中，中国太保积极探索应用新技术、新方法，不断提升消费者权益保护工作的专业性和实效性，持续打造消保“共建共治共享”示范样本，积极营造和谐健康金融消费环境，充分彰显“太保服务”的责任担当。

(责编：曹淼、李源)
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