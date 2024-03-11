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上海农商银行全球银行品牌价值500强排名升至174位

2024年03月11日17:07 | 来源：央广网
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原标题：上海农商银行全球银行品牌价值500强排名升至174位

　　近日，Brand Finance发布《2024年全球银行品牌价值500强》榜单，上海农商银行排名升至第174位，较上年提升20位，品牌价值提升至13.51亿美元，较上年增长超26%。

　　作为扎根上海70余年的金融机构，上海农商银行以“普惠金融助力百姓美好生活”为使命，持续践行“坚持客户中心、坚守普惠金融、坚定数字转型”三大核心战略。2023年是上海农商银行新一轮三年战略规划实施的首年，通过打造五大金融服务体系——以财富管理为引擎的零售金融服务体系、以交易银行为引擎的综合金融服务体系、以三农金融为本色的普惠金融服务体系、以科创金融为特色的科技金融服务体系、以绿色金融为底色的可持续发展金融服务体系，着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，向社会各界彰显“生活存真、金融向善”的品牌价值主张。

　　2023年上海农商银行获得多方认可，在英国《银行家》杂志公布的“2023年全球银行1000强”榜单中排名第128位，位列2023年《财富》中国500强第310位，标普信用评级（中国）主体信用评级提升至最高等级“AAAspc”，展望稳定。在中国银行业协会2023年度“陀螺”评价中，位列城区农商银行综合评价第一；位列2023年中国银行业100强榜单第23位。

　　“全球银行品牌价值500强”由英国品牌价值研究机构Brand Finance评选，遵循ISO10668和ISO20671品牌估价标准，采取特许费率法对银行品牌价值给予独立第三方分析。

(责编：董童、李源)
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