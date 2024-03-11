新华社北京3月11日电（记者高亢）记者11日从中国汽车工业协会获悉，1至2月，我国汽车产销量分别达391.9万辆和402.6万辆，同比分别增长8.1%和11.1%。

据中汽协副秘书长陈士华介绍，2月，春节假期导致有效工作日减少，且部分购车需求已在春节前得到释放，汽车产销量总体较1月有所回落。2月，我国汽车产销量分别达150.6万辆和158.4万辆，环比分别下降37.5%和35.1%，同比分别下降25.9%和19.9%。

中汽协数据显示，1至2月，我国新能源汽车产销量达125.2万辆和120.7万辆，同比分别增长28.2%和29.4%，市场占有率达30%。

陈士华表示，随着一系列政策的进一步细化和落实，将有助于巩固、拓展汽车行业稳中向好的发展态势，激发企业创新动力，持续推动汽车产业高质量发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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