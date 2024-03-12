高纯碳化硅粉体、高品质多晶硅亮相东京半导体展览会；电子级硅烷、培育钻石斩获澳中博览会黄金奖……从生产燃料、原材料到生产新材料，中国平煤神马集团发展新质生产力的步伐不断加速。

“培育新质生产力是高质量发展的必答题、制胜招。我们把科技自立自强作为核心引擎，坚持以科技创新推动产业创新。”中国平煤神马集团党委书记、董事长李毛说。

近年来，在河南省委省政府大力支持下，该集团瞄准新能源新材料领域高端化、智能化、绿色化方向，围绕氨基己腈、地面瓦斯抽采等接续创新项目，打好技术攻坚战，加强科技创新和产业创新的深度融合，构建现代化产业体系建设。

做好“老树新枝”文章 加快传统产业改造提升

传统产业是现代化产业体系的基底，新质生产力为传统产业注入了新的活力。

井下瓦斯抽采上来经过处理，用来发电或作燃料使用，这项技术如今在中国平煤神马集团日趋成熟。2月11日，绿色减碳地面瓦斯抽采综合利用技术成功在六矿应用，标志着该集团在推动此项技术实现规模化产业化发展道路上迈出重要一步。

河南超蓝能源科技有限公司执行董事杨国和介绍，目前，集团已经构建了上游资源开发、中游管输储运、下游消纳利用的煤层气产业发展格局。

煤炭产业是中国平煤神马集团的立足之本。为实现传统产业优势再造，近年来中国平煤神马集团围绕“取其材、用其能、固其碳、不污染”发展思路，加强产学研协作，不断探索煤层气、地热、矸石、矿井水、采空区等资源化利用路径，推动固废综合利用由“低效、低值、分散利用”向“高效、高值、规模利用”转变。

充填开采是该集团又一资源开发利用创新成果。2023年，集团十一矿将充填开采技术成功应用于6米厚煤层。“随着采煤工作面的推进，我们向采空区送入煤矸石、粉煤灰等充填材料形成充填体，在充填体保护下采煤不仅延长了矿井开采年限，还能将矸石‘变废为宝’，实现经济效益和环境效益‘双丰收’”。该项目相关负责人说。

传统产业不仅要增加含“金”量、含“绿”量，还要提高含“新”量。中国平煤神马集团严格落实国家关于煤炭行业实施数字化转型的工作部署，以“机械化换人、自动化减人、智能化无人”为目标，加快煤矿智能化建设，通过数字技术和传统经济深度融合，赋能传统产业转型升级。

目前，该集团构建了5G+智能选矸、5G+智能综采等应用场景，提高煤矿生产效率提高，采掘一线作业环境持续改善，降低职工劳动强度，提升矿井安全保障能力。

做好“插柳成荫”文章 加快新兴产业培育壮大

对位芳纶是一种战略性高性能纤维材料，具备耐高温、高强度、重量轻等优异性能。该集团科研人员历时18年，终于打通全部工艺流程并实现全线连续稳定运行。据介绍，目前集团在建设万吨级对位芳纶项目的同时，计划建设高端对位芳纶研发中心，努力打造成为国内规模最大、链条完整、性能一流的芳纶产业集群。

“老树”开“新枝”的同时，中国平煤神马集团做好“插柳成荫”文章，加大对差异化、高端化先进技术产品开发应用，推动传统产业向高技术、高质量、高附加值的新兴产业延伸提质，提升企业竞争力。

集团在碳材料上，沿着原煤—焦化—煤焦油—高端碳材料链式发展布局，通过对炼焦过程中提取的煤焦油进行深加工，生产出多种精细化工产品。

在尼龙新材料上，创出己二腈、氨基己腈等尼龙关键原材料技术，突破阻燃纤维、芳纶制品、PC等差异化、高端产品的重大生产技术，带动尼龙产业产品快速迈向中高端、进入关键环，全力打造具有国际竞争力的世界一流尼龙新材料产业基地。

在硅材料上，利用高纯度硅烷气生产线进一步向颗粒硅、区熔硅、电子级多晶硅、半导体硅等高端硅材料领域延伸，同时沿着“硅烷—太阳能电池片—光伏电站”产业链发展光伏产业，目前拥有光伏电池片年产能12GW、光伏电站842MW，年发电量近3.3亿度。

创新引领下，中国平煤神马集团形成了具有特色的以煤盐为源头的尼龙新材料、硅材料、碳材料等多条战略新兴产业链。

做好“育种蹲苗”文章 加快未来产业布局建设

去年以来，平煤神马集团立足高端硅碳等基础材料优势，在中试研究取得重大进展的基础上，规划建设了年产2000吨碳化硅半导体粉体项目（一期），吹响了量产的冲锋号。中宜创芯公司董事长孙毅介绍，目前公司产能达到500吨。

未来产业是新质生产力又一主阵地。中国平煤神马集团积极布局新能源+储能、半导体、绿能等未来产业，力争在关键领域、细分领域构建产业新链条，抢占未来竞争制高点、构筑竞争新优势。

眼下，中国平煤神马集团开封时代公司正积极跟进8个储能电站项目，预计规模为200MW/1200MWh，建成后将带来30亿元产值。

近年来，中国平煤神马集团加强“产学研”深度融合，打通其全部工艺技术流程，掌握了全套全钒液流电池生产技术。

“虽然我们拥有规模化生产能力，但核心部件一直依赖进口，材料成本居高不下。”开封时代总经理何伟峰说，通过自主开发、联合研发、技术引进、参股入股等形式，去年，核心部件全部实现自主研发和生产，并且解决电堆技术缺陷和电站投运技术难题，电站运维实现高效能顺畅投运。

此外，在绿能方面，该集团与行业龙头合作建设绿电绿氢、源网荷储等新能源产业集群，建成后集团80%用电量可优化低价稳定绿电，进一步提升转型升级的空间和潜力。

(责编：董童、李源)

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