据农业银行官方消息，日前该行以“金融消保在身边 保障权益防风险”为主题，全面开展为期两周的2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动，积极践行“客户在哪里，日常宣教就到哪里”的工作理念，努力构建和谐健康的金融消费环境。

绘制教育宣传“路线图”。农业银行高度重视本次教育宣传活动，成立以行领导为组长的专项领导小组，制定印发教育宣传工作措施，明确本次活动的主题、内容、形式、工作要求。统一设计宣传海报、制定宣传口号，通过智能播控系统，在全辖2.2万个网点统一投放。各分支机构积极响应，因地制宜制定活动方案，形成宣传物料统一、行动一致的局面。农行青海、厦门等分行主要负责人，围绕金融消费者八项权利、强化“三适当”原则等内容，向公众宣讲金融知识，帮助公众提升风险防范能力。

筑牢线下宣传“压舱石”。农业银行依托全辖营业网点和教育基地，开展“行长接待日”“微讲堂”“微沙龙”等形式多样的厅堂教育活动，有力营造“学金融、懂金融、信金融、用金融”的良好氛围。发挥“青年突击队”“党员先锋队”作用，组织党员干部走进农村、社区、校园、企业、商圈，开展金融知识宣传活动，打通教育宣传“最后一公里”，扩大宣传普及覆盖面。农行辽宁分行走进当地福利院，在宣传金融消保知识的同时，为孩子们带去慰问品、与孩子们一起做游戏，传播爱与温暖。农行重庆分行走进商圈，通过现场以案说险、发放宣传折页等方式，向广大消费者普及金融知识。

打造线上宣传“新体验”。农业银行创新宣传形式，充分利用官方微信、微博、网站、短视频平台等线上渠道，开展教育宣传。推出“农情消保”数字化展厅，打造“青绿消保讲堂”，全方位、多角度普及金融知识。联动主流媒体，让金融知识飞入千家万户，融入消费者日常生产生活。农业银行在手机银行持续推出“交子铺”系列宣传视频。农行新疆分行将消保知识融入日常生活场景，开展“春意正‘农’健步走 金融消保伴你行”主题活动，强化金融知识线上教育宣传推广力度。

构建风险防范“主阵地”。农业银行围绕防范化解金融风险、提高公众金融安全意识、强化投资者适当性管理等重点，以案说险、提示风险，有效增强消费者风险责任意识，引导消费者树立理性消费和价值投资观念。农行北京分行走进社区，开展反诈反洗钱知识宣讲，撑起反诈“关爱伞”，用心守护“夕阳红”，守住群众“钱袋子”。农行黑龙江分行走进商圈消费场所，开展投资者适当性教育，宣讲防范电信网络诈骗知识。农行宁夏分行以“学雷锋 我行动”金融宣传活动为契机，向社区居民宣传防范非法集资等金融知识，提高居民金融安全意识。

农业银行相关负责人表示，将持续坚持以人民为中心的价值取向，践行金融为民、金融惠民、金融便民理念，切实履行国有大行社会责任，为构建安全、和谐、有序的金融消费环境贡献农行力量。

(责编：董童、李源)

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