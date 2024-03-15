人民网北京3月15日电 （欧阳易佳）一年之计在于春，一年春景看备耕。春回大地暖，春耕春播工作正火热展开，从华南到西北，田间地头逐渐忙碌起来。

在江西省九江市湖口县武山镇武前村，种粮大户正驾驶着农机翻耕田地；在河南省驻马店市上蔡县大路李乡的上蔡县高标准农田示范区，村民正在喷施农药防治多花黑麦草；在浙江省温州市乐清市城东街道的农田里，农机手正在驾驶农机耕田作业……万象“耕”新农事忙，各地奏响“热辣滚烫”春耕曲。

“今年春季（3月至5月），全国大部地区气温偏高，降水接近常年或偏多，总体有利于夏收粮油作物产量的形成以及春耕春播。”国家气象中心生态和农业气象室副主任何亮介绍。

眼下，正值春耕备耕时节。在湖南湘潭县，农户们抢抓农时，翻地耙田，人抛机插，田间地头一派热闹忙碌景象。“现阶段要集中精力抓紧抛秧，在雨天来临之前完成任务。”种粮大户刘湘生说。

据中国气象局消息，15日至18日，西南地区东部、江南、华南等地有小到中雨，其中，湖南中北部、江西中北部、浙江西南部、广西东北部等地局地有大雨。

“全国春耕春播将持续到五月上中旬，目前正是华南进入早稻播种的核心时段，警惕降雨影响。”中国气象局气象分析师胡啸分析，“南方春耕春播期，需要做好储水蓄水工作，降水偏多地区警惕湿渍害，注意强对流天气。北方近期晴多雨少，整体利于春耕春播的进行，需警惕大风影响，关注关键性降雨过程。”