人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

万象“耕”新农事忙 奏响“热辣滚烫”春耕曲

2024年03月15日13:32 | 来源：人民网
小字号
江苏省南通市如皋市气象局农气人员在高新区农场开展无人机施肥现场服务。图片来源：中国气象局
江苏省南通市如皋市气象局农气人员在高新区农场开展无人机施肥现场服务。图片来源：中国气象局
12345678

人民网北京3月15日电 （欧阳易佳）一年之计在于春，一年春景看备耕。春回大地暖，春耕春播工作正火热展开，从华南到西北，田间地头逐渐忙碌起来。

在江西省九江市湖口县武山镇武前村，种粮大户正驾驶着农机翻耕田地；在河南省驻马店市上蔡县大路李乡的上蔡县高标准农田示范区，村民正在喷施农药防治多花黑麦草；在浙江省温州市乐清市城东街道的农田里，农机手正在驾驶农机耕田作业……万象“耕”新农事忙，各地奏响“热辣滚烫”春耕曲。

“今年春季（3月至5月），全国大部地区气温偏高，降水接近常年或偏多，总体有利于夏收粮油作物产量的形成以及春耕春播。”国家气象中心生态和农业气象室副主任何亮介绍。

眼下，正值春耕备耕时节。在湖南湘潭县，农户们抢抓农时，翻地耙田，人抛机插，田间地头一派热闹忙碌景象。“现阶段要集中精力抓紧抛秧，在雨天来临之前完成任务。”种粮大户刘湘生说。

据中国气象局消息，15日至18日，西南地区东部、江南、华南等地有小到中雨，其中，湖南中北部、江西中北部、浙江西南部、广西东北部等地局地有大雨。

“全国春耕春播将持续到五月上中旬，目前正是华南进入早稻播种的核心时段，警惕降雨影响。”中国气象局气象分析师胡啸分析，“南方春耕春播期，需要做好储水蓄水工作，降水偏多地区警惕湿渍害，注意强对流天气。北方近期晴多雨少，整体利于春耕春播的进行，需警惕大风影响，关注关键性降雨过程。”

 

(责编：孙红丽、高雷)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部