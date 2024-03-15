激发消费活力：2024年“3·15国际消费者权益日”主题活动举办
人民网北京3月15日电 （记者杜燕飞）今日，中国消费者协会（以下简称“中消协”）在人民网举办了2024年“3·15国际消费者权益日”主题活动。活动围绕中消协确定的2024年消费维权年主题“激发消费活力”展开。
中消协举办2024年“3·15国际消费者权益日”主题活动现场。人民网记者 王天乐摄
中消协常务副会长甘霖参加活动并致辞。甘霖表示，2024年中消协将按照“激发消费活力”年主题工作安排，扎实推进各项工作。希望中消协各理事单位、各位理事以及履行消费者权益保护职责的各有关部门和社会各界，一如既往地支持消协组织依法履职，集思广益、群策群力，共同打造安全放心消费环境，把消费者的各项合法权益维护好，把老百姓消费领域的利益保护好，切实把消费维权工作做到群众心坎上。
在主题活动上，“全国消协智慧315”平台上线启动仪式正式举行，这标志着全国消协组织有了统一的受理投诉渠道。该平台自当日起上线试运行，畅通消费者在线投诉渠道，实现消费纠纷在线处理。
中消协与司法部司法鉴定科学研究院共同签署战略合作协议。根据协议，双方将在消费维权鉴定支撑、专家支持、普法宣传方面加强合作，着力打通消费维权鉴定难的堵点，为各级消协组织调解消费者投诉、开展消费监督工作提供支撑。
记者了解到，主题活动进行了丰富多彩的专题发布和重点工作介绍，展示了2023年“提振消费信心 我们在行动”大型社会公益活动的成果。据不完全统计，截至2024年1月底，“提振消费信心 我们在行动”大型公益活动共推出448项各具特色的举措，惠及消费者超过18.23亿人次，带动消费约1611.72亿元，为进一步扩大内需、释放消费潜力贡献了力量。
中消协发布了2023年“全国消费维权十大典型司法案例”，涵盖多个消费领域的热点难点问题，特别是消费新业态、新模式发展中暴露出的消费维权新问题；发布了2022—2023年度消费监督典型事例，激励全国消协组织聚焦消费者急难愁盼问题，深入开展消费监督，深挖问题根源，标本兼治推动问题有效解决；发布了2023年十大消费维权舆情热点，力求进一步发挥消费维权舆论监督作用、提升监督效能，促进社会各方加强协同共治，合力打通消费维权痛点堵点；发布了2023年度全国消协组织“比较试验典型项目”，展示比较试验的科学性、规范性和指导性，帮助消费者全面准确掌握产品信息。
活动还展示了“2023消费维权年度人物事迹”，激励社会各界和广大消费者以他们为榜样，关心消费者权益保护事业，主动加入消费维权行列，凝聚各方力量，不断优化消费环境。
在活动现场，经营主体代表发起了“以创新提振增长 共同激发消费活力”的倡议。人民网记者 王天乐摄
作为国家重点新闻网站，一直以来，人民网通过丰富多彩的形式，传播科学消费理念，报道消费领域新业态，助力消费高质量提质升级。为了挖掘各地各单位在扩大内需、促进消费方面的创新举措，在活动上人民网“2024国民消费创新案例征集”启动。案例征集期间，人民网将持续开展系列访谈、交流座谈，并联合行业专家走进地方和企业，开展专题调研，以多元形式促进消费稳定增长。此外，探路者、洽洽食品、希沃、啄木鸟家庭维修、金正大国际、锅圈食汇、菌小宝、叮咚买菜、胖哥俩、觅光、碧莲盛、中科健康等经营主体共同发起“以创新提振增长 共同激发消费活力”的倡议。大家表示：“要以产品创新、技术创新、场景创新，带动上下游产业链发展，提振消费增长；积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点；加强行业自律，进一步维护消费者合法权益，更好满足人民群众改善生活的需要。”
中消协负责人表示，今年中消协将认真履行法定职责，充分发挥社会组织作用，做深做细做实消费者权益保护各项工作。重点包括：深入开展“激发消费活力”消费维权年主题宣传；持续加强“全国消协智慧315”平台建设，为广大消费者提供更便利、更高效、更透明的投诉调解服务；深入开展百城消费者满意度测评，进一步做好测评结果的应用，促进地方党委和政府更加重视消费环境建设；联动地方消协组织开展“3·15金秋购物节”公益活动，倡导经营者推出放心暖心举措；探索打造《消协有话说》工作品牌，更好履行社会监督法定职责；积极开展消费维权理论与实务研究，开展“霸王条款”、预付式消费、平台交易行为等监督调查，提出高质量的立法或监管建议；加强对全国消协组织比较试验工作的统筹指导，鼓励引导各地消协组织进行工作联动，及时更新比较试验数据库信息；做好重要消费节点消费舆情监测，针对侵害消费者合法权益的突出问题，予以批评曝光，表明消协观点；以中消协成立40周年为契机，深入探讨和交流消费者权益保护工作，有效提升消协组织依法履职能力。
相关报道：
分享让更多人看到
推荐阅读
- 证监会：激发上市公司回报投资者的意识
- 人民网北京3月15日电 （记者王震）3月15日，国新办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行发布会。会上，中国证券监督管理委员会上市公司监管司司长郭瑞明表示，要激发上市公司回报投资者的意识，推动更多上市公司分红回购，支持公司夯实基本面。…
- 评论
- 关注