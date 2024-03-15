人民网北京3月15日电 （记者杜燕飞）今日，中国消费者协会（以下简称“中消协”）在人民网举办了2024年“3·15国际消费者权益日”主题活动。活动围绕中消协确定的2024年消费维权年主题“激发消费活力”展开。

中消协举办2024年“3·15国际消费者权益日”主题活动现场。人民网记者 王天乐摄

中消协常务副会长甘霖参加活动并致辞。甘霖表示，2024年中消协将按照“激发消费活力”年主题工作安排，扎实推进各项工作。希望中消协各理事单位、各位理事以及履行消费者权益保护职责的各有关部门和社会各界，一如既往地支持消协组织依法履职，集思广益、群策群力，共同打造安全放心消费环境，把消费者的各项合法权益维护好，把老百姓消费领域的利益保护好，切实把消费维权工作做到群众心坎上。

在主题活动上，“全国消协智慧315”平台上线启动仪式正式举行，这标志着全国消协组织有了统一的受理投诉渠道。该平台自当日起上线试运行，畅通消费者在线投诉渠道，实现消费纠纷在线处理。

中消协与司法部司法鉴定科学研究院共同签署战略合作协议。根据协议，双方将在消费维权鉴定支撑、专家支持、普法宣传方面加强合作，着力打通消费维权鉴定难的堵点，为各级消协组织调解消费者投诉、开展消费监督工作提供支撑。

记者了解到，主题活动进行了丰富多彩的专题发布和重点工作介绍，展示了2023年“提振消费信心 我们在行动”大型社会公益活动的成果。据不完全统计，截至2024年1月底，“提振消费信心 我们在行动”大型公益活动共推出448项各具特色的举措，惠及消费者超过18.23亿人次，带动消费约1611.72亿元，为进一步扩大内需、释放消费潜力贡献了力量。

中消协发布了2023年“全国消费维权十大典型司法案例”，涵盖多个消费领域的热点难点问题，特别是消费新业态、新模式发展中暴露出的消费维权新问题；发布了2022—2023年度消费监督典型事例，激励全国消协组织聚焦消费者急难愁盼问题，深入开展消费监督，深挖问题根源，标本兼治推动问题有效解决；发布了2023年十大消费维权舆情热点，力求进一步发挥消费维权舆论监督作用、提升监督效能，促进社会各方加强协同共治，合力打通消费维权痛点堵点；发布了2023年度全国消协组织“比较试验典型项目”，展示比较试验的科学性、规范性和指导性，帮助消费者全面准确掌握产品信息。

活动还展示了“2023消费维权年度人物事迹”，激励社会各界和广大消费者以他们为榜样，关心消费者权益保护事业，主动加入消费维权行列，凝聚各方力量，不断优化消费环境。

在活动现场，经营主体代表发起了“以创新提振增长 共同激发消费活力”的倡议。人民网记者 王天乐摄

作为国家重点新闻网站，一直以来，人民网通过丰富多彩的形式，传播科学消费理念，报道消费领域新业态，助力消费高质量提质升级。为了挖掘各地各单位在扩大内需、促进消费方面的创新举措，在活动上人民网“2024国民消费创新案例征集”启动。案例征集期间，人民网将持续开展系列访谈、交流座谈，并联合行业专家走进地方和企业，开展专题调研，以多元形式促进消费稳定增长。此外，探路者、洽洽食品、希沃、啄木鸟家庭维修、金正大国际、锅圈食汇、菌小宝、叮咚买菜、胖哥俩、觅光、碧莲盛、中科健康等经营主体共同发起“以创新提振增长 共同激发消费活力”的倡议。大家表示：“要以产品创新、技术创新、场景创新，带动上下游产业链发展，提振消费增长；积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点；加强行业自律，进一步维护消费者合法权益，更好满足人民群众改善生活的需要。”

中消协负责人表示，今年中消协将认真履行法定职责，充分发挥社会组织作用，做深做细做实消费者权益保护各项工作。重点包括：深入开展“激发消费活力”消费维权年主题宣传；持续加强“全国消协智慧315”平台建设，为广大消费者提供更便利、更高效、更透明的投诉调解服务；深入开展百城消费者满意度测评，进一步做好测评结果的应用，促进地方党委和政府更加重视消费环境建设；联动地方消协组织开展“3·15金秋购物节”公益活动，倡导经营者推出放心暖心举措；探索打造《消协有话说》工作品牌，更好履行社会监督法定职责；积极开展消费维权理论与实务研究，开展“霸王条款”、预付式消费、平台交易行为等监督调查，提出高质量的立法或监管建议；加强对全国消协组织比较试验工作的统筹指导，鼓励引导各地消协组织进行工作联动，及时更新比较试验数据库信息；做好重要消费节点消费舆情监测，针对侵害消费者合法权益的突出问题，予以批评曝光，表明消协观点；以中消协成立40周年为契机，深入探讨和交流消费者权益保护工作，有效提升消协组织依法履职能力。

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(责编：乔业琼、高雷)

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