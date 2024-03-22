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广发银行：截至2月末普惠型小微企业贷款余额超1800亿元

2024年03月22日13:03 | 来源：人民网
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为深入贯彻中央金融工作会议精神，积极落实国家金融监督管理总局工作部署，广发银行全面开展“普惠金融推进月”行动，主动对接市场主体和人民群众金融需求，广泛宣传普惠金融政策、普惠金融产品、金融安全知识，增强人民群众对普惠金融服务的获得感、幸福感、安全感。截至2024年2月末，广发银行普惠型小微企业贷款余额超1800亿元，服务客户超12万户，涉农贷款余额超1800亿元。

一直以来，广发银行积极贯彻落实党中央决策部署，坚决做好金融服务实体经济、金融服务乡村振兴等工作，切实做好普惠金融大文章：加强普惠金融产品创新，为创新型、专精特新和“小巨人”小微企业，量身打造全线上信贷产品；支持和服务广东省乡村振兴，制定金融服务广东省“百县千镇万村高质量发展工程”行动方案。

广发银行相关负责人表示，作为中国人寿集团成员单位，该行将充分发挥综合金融服务优势，以全面推进“普惠金融推进月”行动为契机，以境内47家一级分行为行动主阵地，深入小微企业、乡村社区、田间地头，引导市场主体和人民群众因地制宜选择普惠金融产品和服务，书写金融服务实体经济的新答卷。

(责编：曹淼、李源)
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