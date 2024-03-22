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消费电子市场趋暖 AI赋能撬动高端市场

黄盛
2024年03月22日13:54 | 来源：人民网
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回顾2023年，中国信通院的数据显示，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，占同期手机出货量的82.8%；智能家居市场规模从2016年的2608亿元增至7150亿元……

数据的背后是消费电子市场趋暖，AI赋能不断撬动高端市场，为消费者带来了更多智能化、便捷化的产品和服务体验。

以小米集团为例，其日前发布的2023年第四季度及全年财报数据显示，2023年，小米集团总收入为2710亿元，经调整净利润同比增长126.3%至193亿元。其中，第四季度小米集团收入创7个季度以来新高，达到732亿元，同比增长10.9%，经调整净利润同比大增236.1%至49亿元。

在不少业内人士看来，在市场需求持续回暖、人工智能（AI）赋能、硬件创新以及政策助攻的多因素共振下，消费电子行业逐步迎来景气度的上行。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳认为，消费电子行业实现复苏主要来自于三方面因素，一是库存降至低位，消费电子行业进入补库周期；二是国内消费市场整体复苏，叠加苹果、小米等多个头部手机品牌发布新品，拉动下半年终端消费市场保持活跃；三是在我国产业数字化转型持续推进、AI技术进入快速发展期等因素影响下，算力、存储等相关领域应用产品不断放量。

在智能手机方面，国金证券研报认为，全球智能手机销量2023 年下半年开始复苏，市场环境转好，消费者对于手机的悲观情绪开始缓解。同时手机平均价格也实现了提升，这意味着消费者对高端智能手机的接受度有所提高。在AI手机提供新的用户体验，同时消费者愿意尝鲜的情况下，AI手机将会推动市场进一步的恢复。

小米集团合伙人兼总裁卢伟冰也表示，全球手机市场呈现了消费升级趋势，小米集团业绩实现了稳健的增长。其中，小米智能手机在高端市场的持续耕耘，取得了实质性的进展。比如，在小米澎湃OS和全新影像系统的加持之下，小米14系列首销连胜纪录，实现高端手机的跃升，“人车家全生态”战略也进一步明确了全球高端化的战略目标，同时还把手机底层的技术、制造的能力、流程管理的能力及供应链等各个方面的优势赋能到其他品类中。

AI等智能技术的赋能也体现在智能家居领域，与此同时智能家居也为AI大模型、智能传感等技术的应用和迭代，提供了丰富的需求场景。小米集团发布的财报显示，2023年小米集团多个IOT品类表现出色，特别是智能大家电业务继续保持高速增长。其中，空调出货量同比增长超过49%，冰箱出货量同比增长超过105%，洗衣机出货量同比增长超过24%。平板产品在全球出货量同比增长超过50%，可穿戴设备在全球及中国均排名第二。

AI赋能对消费电子产业高端市场的撬动，也基于经营主体持续的研发投入。小米集团发布的财报显示，2023年小米研发支出191亿元，同比增长19%，研发人员占小米员工人数约53%。同时，小米也将持续加大投入，全面赋能“人车家全生态”产品。特别是即将正式上市的小米汽车，拥有电驱、电池、大压铸、智能座舱、智能驾驶五大核心技术赋能。

也有业内人士表示，自去年初开始的AI等智能技术应用创新成为消费电子市场复苏的主要驱动力之一，全球科技巨头纷纷在终端产品、核心硬件、系统应用等维度发力，进行智能应用终端的探索。接下来随着智能技术的不断进步和消费者需求的不断变化，消费电子市场将继续保持趋暖的态势，产品的智能化程度和用户体验也将继续提升，继而进一步推动消费电子市场向着更高端、更智能化的方向发展。

 

(责编：王仁宏、吕骞)
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