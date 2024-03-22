人民网北京3月22日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）网站消息，据中汽协统计分析，2024年2月，乘用车销量在春节月叠加节前购车需求释放等因素共同作用下，较1月大幅回落。

2024年2月，乘用车产销分别完成127.3万辆和133.3万辆，环比分别下降38.9%和37%，同比分别下降25.8%和19.4%。

2024年1至2月，乘用车产销分别完成336万辆和345.1万辆，同比分别增长7.9%和10.6%。

2024年2月，在乘用车主要品种中，与上月相比，交叉型乘用车产量呈两位数下降、销量明显增长，其他三大类乘用车产销均呈两位数下降；与上年同期相比，四大类乘用车产销均呈明显下降。

2024年1至2月，在乘用车主要品种中，与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）产销呈两位数增长，基本型乘用车（轿车）产量微降、销量小幅增长，多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车产销呈不同程度下降。

2024年2月，乘用车国内销量101.8万辆，环比下降41.7%，同比下降26.3%。

2024年1至2月，乘用车国内销量276.5万辆，同比增长6.4%。

2024年2月，乘用车出口31.5万辆，环比下降14.7%，同比增长16.2%。

2024年1至2月，乘用车出口68.6万辆，同比增长31.5%。

(责编：王连香、吕骞)

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