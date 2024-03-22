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农业农村部：开展水产养殖专项执法行动 更好维护人民群众“舌尖上的安全”

2024年03月22日15:00 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （方经纶）农业农村部22日就“中国渔政亮剑”执法行动有关情况举行新闻发布会，农业农村部渔业渔政管理局副局长、一级巡视员王欣太表示，今年的“亮剑”方案将水产养殖用投入品规范使用专项执法行动，扩大为水产养殖专项执法行动，除继续强化水产养殖用药记录、生产记录和销售记录等执法，更好维护人民群众“舌尖上的安全”外，也把水产养殖证相关执法纳入其中，推动配套制度落实，进一步保障养殖水产品生产空间，夯实保供基础。同时，还将开展水产苗种相关执法检查，提升水产苗种质量，助力水产种业振兴。

此外，王欣太还具体介绍了专项执法的三项重点工作——

继续严格管理水产养殖用投入品使用，包括是否贮存和使用国家禁用、停用的投入品，是否建立真实完整的水产养殖用药记录，是否销售尚在休药期内的水产品等。

落实养殖证制度，包括在全民所有水域、滩涂从事水产养殖生产的单位和个人是否依法取得养殖证，是否有超越养殖证规定范围的生产行为等。

规范水产苗种生产，包括水产苗种生产者是否依法持有有效的水产苗种生产许可证，是否按照水产苗种生产许可证规定的范围、种类等进行生产，出售或者运输水产苗种是否依法检疫等。

(责编：方经纶、吕骞)
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