人民网北京3月22日电 （记者王震）据海关总署网站消息，3月21日，海关总署牵头部署在沈阳、济南、合肥等20个城市集中开展2024年促进跨境贸易便利化专项行动，进一步打造市场化、法治化、国际化一流口岸营商环境示范高地，为推动高质量发展高水平开放、助力中国式现代化建设作出新的贡献。

会议强调，近年来，各有关部门单位和地方政府以开展跨境贸易便利化专项行动为抓手，持续优化口岸营商环境，为巩固我国外贸外资基本盘，保持货物贸易第一大国地位作出重要贡献。要进一步增强责任感、使命感、紧迫感，充分认识开展促进跨境贸易便利化专项行动的重要意义，以更高标准、更实举措、更大力度，推进落实好2024年促进跨境贸易便利化专项行动各项措施。

会议要求，进一步提高政策措施供给质量，全面推进口岸“边境”环节和“边境后”环节便利化措施落地实施，提升进出口全链条货物通关效能和物流效率，助力中欧班列、西部陆海新通道等国际物流大通道建设。坚持“海关关长送政策上门”等机制，完善企业信用管理，充分释放政策红利，进一步提升经营主体获得感。不断拓展“单一窗口”涉企惠企服务功能，加快完善“一站式”综合服务平台，强化口岸设施设备和数据共享共用，推进口岸综合绩效评估，完善准入退出机制，提升口岸发展质量。扎实做好世界银行营商环境成熟度评估“国际贸易”指标迎评工作。进一步强化口岸安全联合防控，推进跨部门执法协作，提升口岸风险预警、防控和应急处置能力，牢牢守住不发生重大、系统性风险底线。

(责编：王震、吕骞)

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