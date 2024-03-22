人民网北京3月22日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，3月18日，国家森防指办公室、国家林草局、公安部、应急管理部、国家能源局联合发布通知，开展2024年森林草原火灾重大隐患动态清零和查处违规用火行为专项行动。

专项行动时间从3月18日起至2024年11月30日，行动方式以省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、森林草原防灭火指挥部和森工集团为单位制定实施方案，并组织实施。专项行动分为两个方面。

在森林草原火灾重大隐患动态清零方面，要常态化组织开展森林草原火灾隐患排查整治，按责任落实、火源管理（含火情早期处理）、防范措施、队伍建设、应急处置、宣传教育、设施设备和其他方面的隐患进行梳理归类，并明确责任、时限和整改目标，持续完善森林草原火灾隐患排查整治台账，实行销号管理。要组织开展林牧区输配电设施火灾隐患排查治理，对存在的树障安全隐患予以清理，严格管理超特高压输电线路、变电站周围的计划烧除、防火演练、民事用火，设定禁烧区。要组织推进重大隐患排查整治，充分运用好林草火灾风险普查成果，根据相关法律法规、技术标准，重点排查整治可能对重要保护目标造成重大、特别重大事故或严重社会影响的各类潜在不安全因素。

在查处违规用火行为方面，要重点打击林牧区违规用火、不按操作规程开展计划烧除和防火演练等行为，政企协同，强化火灾追查溯源，整治危害防灭火安全和能源保供安全的违规行为。严查2022年以来森林草原火灾积案，严打故意纵火、失火烧山行为，严查计划烧除和防火演练失控导致重要电力设施故障行为，严惩阻碍执行森林草原防灭火公务行为。

通知指出，要坚持把预防工作放在首位，深入开展森林草原火灾重大隐患排查整治，健全“全国建总账、各省列分账、重大隐患单独建账，账账明晰、时限清楚、责任到人”的管理体系，确保森林草原火灾隐患排查整治工作扎实有效，实现重大隐患排查整治纵深推进、动态清零的工作目标；加大执法力度，形成合力，坚决查处违规用火行为；聚焦专项治理，持续盯紧重要时段、重要部位、重要设施、重点人群，全力防未防危防违，处置火情打早打小打了，切实从源头上防范化解森林草原火灾重大风险，防范火灾影响电力等重要能源设施。

(责编：杨曦、吕骞)

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