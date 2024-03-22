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农业农村部：坚持对涉渔“三无”船舶“零容忍”态度

2024年03月22日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （方经纶）在农业农村部22日举行的“中国渔政亮剑”执法行动有关情况新闻发布会上，农业农村部渔政保障中心主任刘忠松介绍了涉渔“三无”船舶清理取缔的相关工作成果，其中包括建立完善机制、持续高压整治、提升执法合力三个方面。

刘忠松表示，2021年农业农村部联合海关、公安、海事、海警，共同出台了“三无”船舶联合认定办法。去年是该办法出台的第三年，全国打私办组织相关部门对认定办法的实施效果开展了联合评估，从检查情况看，办法进一步明确了属地政府的组织协调责任，为精准认定“三无”船舶提供了政策依据。

刘忠松介绍，亮剑行动自2017年创建以来，每年都将清理取缔涉渔“三无”船舶作为重要的执法行动，7年来共清理取缔涉渔“三无”船舶逾20万艘，成效显著。去年，农业农村部还针对高速快艇偷捕多发的新形势，集中组织快艇涉渔违法活动专项打击行动，沿海各地累计查办快艇涉渔案件600余起，移交司法机关48起，查扣涉渔快艇1200余艘，会同公安、海警在浙江举办涉渔快艇集中拆解活动，一次性拆解违法快艇46艘、挂机80余台，形成了强大震慑。

此外，刘忠松表示，2022年七部门联合出台的《关于加强涉渔船舶审批修造检验监管工作的意见》，要求盯住船舶修造、拆解、标识、检验四个环节，继续加力，综合施治，从源头掐断“三无”船舶的产生渠道。

“下一步，农业农村部将继续坚持‘零容忍’的态度，坚决清理取缔涉渔‘三无’船舶，指导各地广泛开展水陆联合执法，露头就打、穷追猛打、反复敲打，严厉打击涉渔‘三无’船舶非法捕捞、妨碍公务、套牌冒牌等行为，加强渔船修造检验监管执法，依法实施可核查、不可逆的认定处置，继续组织公开集中拆解销毁活动，最大程度压缩非法船舶的生存空间。”刘忠松说。

(责编：方经纶、吕骞)
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