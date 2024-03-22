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我国强化大兴安岭林区火灾联防联控

2024年03月22日15:09 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，日前，国家森防指办公室、国家林草局、应急管理部、内蒙古自治区政府、黑龙江省政府联合印发《大兴安岭林区森林草原防火联防联控实施方案》，以统筹推进大兴安岭林区森林草原防灭火治理体系和治理能力现代化，强化联防联控责任措施。

方案明确大兴安岭林区森林草原防火联防联控合作具体区域，其中，内蒙古自治区呼伦贝尔市13个局，兴安盟3个局，内蒙古森工集团20个公司、2个局、3个保护区；黑龙江省大兴安岭地区1个市、2个县、4个区，大兴安岭林业集团10个林业局、7个保护区。

方案提出了三方面主要任务。

一是协同做好火灾预防。切实强化宣传教育，充分利用“天空塔地”一体化、立体式监测手段对交界可视区域进行严密监测，发现临界火、越界火、界外火要立即通报。在交界区域实施计划烧除、农事用火，要及时通报毗邻联防协作单位。协同建立森林草原火灾隐患排查治理工作机制，强化信息融合，协同做好力量编成、装备布防等信息共享，互相掌握底数，并在高火险期建立重点区域内检查站（点）信息互通机制。协同做好跨区支援应急演练，联防协作单位会同有关部门做好督导检查工作。

二是协同做好火情处置。完善区域联防联控应急预案，明确不同森林草原火险等级下的火灾预防措施并组织实施。合理调整部署，高火险期坚持指挥、力量、装备“三靠前”，发现联防区域内发生森林草原火情后，及时通报、就近调兵、快速处置，扑救时以属地队伍为主，增援队伍为辅。起火点所属单位牵头开展早期处置。跨区增援扑救时，增援队伍由属地统一指挥，属地政府要协调公安、交通等部门迅速开通绿色通道。

三是加强支撑体系建设。重点打通毗邻地区，尤其是雷击火高发地区的防火道路。推动大兴安岭林区飞航、巡护路线。建设地方权属的综合性大型防灭火物资储备库，推进高新技术在森林草原防灭火中的普及应用。共同建成以“一套数、一张图、一个网”为基础的信息平台，和集专业队伍技战术训练、应急演练、航空消防战法实训、机械化快速反应和以水灭火战法实操等内容于一体的综合性训练基地。

方案还明确了各地各部门加强组织保障、健全联防机制、强化工作措施等具体保障措施。

(责编：杨曦、吕骞)
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