人民网北京3月22日电 （记者申佳平）3月22日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第53次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2023年12月，我国已累计建成5G基站337.7万个。

《报告》显示，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月新增网民2480万人，互联网普及率达77.5%。2023年，我国坚持稳字当头、稳中求进，持续发挥新一代信息技术的引领作用，推动我国高质量发展迈出新步伐。

一是网络基础资源不断优化。截至12月，IPv6地址数量为68042块/32；国家顶级域名“.CN”数量为2013万个；互联网宽带接入端口数量达11.36亿个。

二是物联网发展提质增速。截至12月，累计建成5G基站337.7万个，覆盖所有地级市城区、县城城区；发展蜂窝物联网终端用户23.32亿户，较2022年12月净增4.88亿户，占移动网终端连接数的比例达57.5%。

三是移动通信网络高质量发展。由5G和千兆光网组成的“双千兆”网络，全面带动智能制造、智慧城市、乡村振兴、文化旅游等各个领域创新发展，为制造强国、网络强国、数字中国建设提供了坚实基础和有力支撑。

(责编：申佳平、吕骞)

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