人民网北京3月22日电 （栗翘楚、实习生王焱茹）刷脸选座、智慧安检、自助登机……借助数字技术，不少机场在各个环节实现高度智能化，旅客的乘机出行体验越来越好。2023年7月，中国民用航空局日前印发《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》，提出全面提升智慧民航建设的系统性、协同性和安全性，推动行业数字化转型、智慧化运行。

近日，中国民航第二研究所电子公司技术总监张平在“智构交通生态·产数融合赋能”数字交通高质量发展研讨会上表示，“民航有一个特点，即参与民航运输是多主体运行结构，我们的机场、航空公司、空管，以及边检、检疫、边防等驻场单位决定了其多主体参与的复杂性。对此，我们迫切需要实现全要素、全流程、全场景的精细协同，以应对未来民航发展的挑战和机遇。”

张平介绍，针对上述挑战，目前民航领域需求具备网联化、精细化、协同化、可视化、个性化、智能化的先进技术，以实现以数字底座为支撑、以数据赋能为引领、以创新应用为抓手，对民航资源进行系统、整体、全面地挖掘和整合，实现空管、机场、航司等运行方式和治理体系的能级提升。

近年来，数字孪生技术正迅速崭露头角，成为各领域的关注焦点。它不仅是科学家、工程师和创新者的新宠，还在制造、医疗、交通、生态保护等领域发挥重要作用。

“区别于传统的民航信息系统，数字孪生技术作为新兴的信息化技术，可实现物理机场与虚拟数字机场的双向交互融合，使得数据协同、仿真预测、智能辅助决策成为可能，为民航全流程协同运行发展提供了新的解决思路。”张平表示，机场数字孪生未来发展思路将围绕打造基础数字底座，提供空地一体化全流程运行的“黑土地”；建立数字孪生平台，催生全要素、全流程、全场景构建能力的“金豆苗”；深挖核心协同运行场景，孕育基于数字孪生支撑的“智慧果”等三个方面进行。

基于数字孪生平台，民航二所重点在数字机坪智能管制、航班全域协同决策、综合交通运力调度、行李全流程跟踪、全生命周期应急指挥等全流程协同场景开展研究试点。

数字孪生体不仅是物理实体的镜像，更要实现与物理实体在全生命周期的共生。展望民航全流程协同运行发展，张平表示，首先，要基于数字孪生系统的发展，构建覆盖机场、空管、航司等多主体的民航多主体联合运行和协同调度平台，提高各个主体之间的信息共享与关联协同，从而实现全域联合运行的目标。

其次，要在全局感知的基础上，实现机场内部三大区域的信息融合和业务贯通。通过精细化的协同与运营，不仅能够提高机场内部运行效率，还能够为多机场间的智能协同运行打下基础。

最后，随着无人化技术的不断发展，将引入无人化航空器检查、无人化机坪作业、无人化管控中心、无人化交通调度等新技术手段。通过充分利用智能化技术，民航机场将逐步实现智慧化管理，提升服务水平，为旅客提供更加便捷、高效的出行体验，推动民航事业的可持续发展。

此次会议主办方——“828巨人港”由人民网、北京市西城区人民政府、北京证券交易所、中国建设银行北京市分行四方共同发起，依托人民网828企业服务平台建设，是人民网深化产业企业服务的创新实践，也是基于中央发展新质生产力的要求，为各类经营主体提供资源对接和综合赋能，推动产业链、创新链、资金链、人才链深化融合的一项重点工程项目。

“828巨人港”立足北京，辐射全国，着眼未来，协力做好优质企业培育与专精特新小巨人企业服务，以加快形成新质生产力为目标，助推实现经济社会高质量发展。通过线上平台运营、线下资源对接，以独特的“4+N”产业生态服务模式，实现资源创新整合，构建更为充满活力的产业生态。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经