人民网北京3月22日电 （栗翘楚、实习生王焱茹）作为汽车智能化、网联化的关键环节，自动驾驶成为全球科技界、产业界竞争的新赛道。从为普通人提供出行代步，到在机场、物流、矿山等垂直领域大显身手，我国自动驾驶技术进入全场景落地阶段，产业活力迸发、前景值得期待。

近日，中路高科交通科技集团自动驾驶交通运输行业研发中心主任张纪升在“智构交通生态·产数融合赋能”数字交通高质量发展研讨会上表示，近年来，我国从中央政策到地方试点，从科技研发到产品应用，自动驾驶技术取得长足发展。

从国家的顶层设计来看，“车能路云”融合发展已经成为国家战略。在今年开展“车路云一体化”应用试点、加强新能源汽车与电网融合互动的政策发布之前，早在2023年6月召开的国务院常务会议就研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，提出要构建“车能路云”融合发展的产业生态。

“车能路云”融合如何在应用端更好实现，张纪升表示，“首先，这是一张架构图，我们希望智慧公路、路网和企业的数字化能够协同一致。在前端，高精数字底图、高精公路网、联合通信等，我们希望充分发挥公共基础设施的作用。在各个路段和特定场景下的智慧化管控、服务方面，我们希望能够建设省域或者集团层面统一的数据中台以及统一的数据治理规范和高精数字底图规范。此外，我们希望通过大模型，从管理和驾驶等方面，生成智慧客服，不断优化驾乘体验。”

在路段这一侧，在大数据和云和高精数字底座、数字基础的基础上，路段企业可以结合自身需求构建业务应用，以技术创新驱动基础设施数字化。对此，在充分挖掘现有设施设备的同时，加快从高速公路基础设施运营商向高速公路能源运营商、数据运营商甚至高速公路自动驾驶运输服务运营商方面转变。

从全球范围看，自动驾驶尚处于发展阶段，技术创新可能突破既有管理政策的边界。我国较早探索支持自动驾驶的政策体系，从开放测试场景到出台地图标准，日渐完善的政策，为创新保驾护航。对此，在保证安全前提下，开放更多无人驾驶测试、示范与运营试点环境，以更多的有效数据促进技术成熟；从国家层面研究自动驾驶汽车规模化商用、无人化的规则，为相关产业发展打下基础。

此次会议主办方——“828巨人港”由人民网、北京市西城区人民政府、北京证券交易所、中国建设银行北京市分行四方共同发起，依托人民网828企业服务平台建设，是人民网深化产业企业服务的创新实践，也是基于中央发展新质生产力的要求，为各类经营主体提供资源对接和综合赋能，推动产业链、创新链、资金链、人才链深化融合的一项重点工程项目。

“828巨人港”立足北京，辐射全国，着眼未来，协力做好优质企业培育与专精特新小巨人企业服务，以加快形成新质生产力为目标，助推实现经济社会高质量发展。通过线上平台运营、线下资源对接，以独特的“4+N”产业生态服务模式，实现资源创新整合，构建更为充满活力的产业生态。

(责编：王震、吕骞)

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