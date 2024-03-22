人民网北京3月22日电 （栗翘楚、实习生王焱茹）高效的物流运输，便捷的出行体验，加速落地的智能网联汽车应用……当前，智慧交通已成为算力赋能行业创新实践的生动体现，给人们生活带来巨大便利。

近日，在“智构交通生态·产数融合赋能”数字交通高质量发展研讨会圆桌论坛环节，上海电科智能系统股份有限公司总工程师沈峰，中国民航第二研究所电子公司物流公司数字业务总监宋洪庆，广东利通科技投资有限公司研发中心主任邢万勇，商汤科技智能交通业务总经理郭海锋，智慧互通科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书宋沛辰从大交通角度分享各自在产数融合新实践。

“智能交通从传统基建智慧化到数字化，再到如今的自动驾驶，其内在驱动力离不开底层技术的发展。”在沈峰看来，过去十年，机器视觉技术发展迅猛，并在智能交通领域得到广泛应用，而近年来兴起的人工智能大模型让这一领域有了新的想象空间。

以算力优化运力，智慧交通不仅让人们出行更便捷，也让物流更高效。

宋洪庆表示，如今数字化技术应用已贯穿于航空行李运输、运载的全过程，如通过人工智能技术和物联网技术，对行李运输全过程进行实时监控和监管，从而降低行李在运输、运载过程中的破损率。此外，通过应用大模型，尝试链接人、机、物，从而实现自动装卸过程中的预判与监控。

智慧交通离不开基础设施建设，但在邢万勇看来，要打破传统工程建设的思维，以数字底座为核心开展项目建设。

“去年我们开始构建高速公路运行管控的高精数字底图，它以GaaS为外衣，处理高速行业数字治理体系建设和数字治理工作，像资产管理以及其它实际业务，都以该底图作为统一入口来推动，并与业务数据相结合。”邢万勇说。

当通用技术发展到一定阶段、达到一定成熟度，其一定会与垂直行业相结合，从而产生新业态。

“各个场景的智慧化应用关键在于底层数据是否完善，在城市交通领域，我们把现有电井、卡口、视频等都通过解析平台生成数据，并基于AI技术为行业赋能基础数据。”郭海峰说。

无论是底层架构还是AI技术，对于智慧交通来说都在于解决城市交通的堵点与痛点。

宋沛辰表示，产数融合有利于智慧交通产业的提质增效，近几年都在产生新的业态和模式。以一线城市为例，停车难问题依然存在，智慧互通通过“端边云协同、感算控一体的AI技术架构”赋能智能路网垂直场景，通过AI红绿灯、全息路口、智慧泊车等推进城市智慧交通。

当前，科技发展正描绘出智慧交通新图景，不容忽视的是，智慧交通也可能面临着新挑战。

“首先，自动驾驶汽车在应用端更多是与道路结合，未来如何与基础设施做融合，如城市公共场所、产业园区、楼宇等都需要有相关接口。其次，在自动驾驶技术不断提升的背景下，如何同步提高智能运营管理系统的水平，也成为当下业界亟需面对的挑战。”沈峰说。

此次会议主办方——“828巨人港”由人民网、北京市西城区人民政府、北京证券交易所、中国建设银行北京市分行四方共同发起，依托人民网828企业服务平台建设，是人民网深化产业企业服务的创新实践，也是基于中央发展新质生产力的要求，为各类经营主体提供资源对接和综合赋能，推动产业链、创新链、资金链、人才链深化融合的一项重点工程项目。

“828巨人港”立足北京，辐射全国，着眼未来，协力做好优质企业培育与专精特新小巨人企业服务，以加快形成新质生产力为目标，助推实现经济社会高质量发展。通过线上平台运营、线下资源对接，以独特的“4+N”产业生态服务模式，实现资源创新整合，构建更为充满活力的产业生态。

(责编：王震、吕骞)

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