人民网北京3月22日电 （焦磊、实习生王焱茹）3月20日，由828巨人港主办，北京市西城区人民政府、中国建设银行北京市分行协办的数字交通高质量发展研讨会在北京举办。论坛的主题为“产数融合赋能·智构交通生态”，邀请多位行业专家探讨我国智慧公路发展的机遇与挑战，为交通领域的创新建言献策。

在主旨发言环节，上海电科智能系统股份有限公司副总经理赵炜表示，当前，在公路的信息化提升和数字化转型的时代背景下，智慧化公路建设规模庞大，大数据中心、互联网企业等多元主体进入智慧公路生态中，高度数字化的公路网络将在未来逐步成为现实，市场前景广阔，数千亿级别的公路数字经济产业将蓬勃涌现。

就公路数智化转型存在的挑战，赵炜从五个方向进行了分析：多方单位参与，统筹规划协调难；管理体系有待完善；关键技术成熟度不高，系统兼容和多业务场景协同难；数据质量评估和治理手段欠缺；系统安全和稳定性有待提高；效益回报周期长。

赵炜表示，面向未来智慧公路的发展模式，坚持“统筹规划、需求导向、协同共享、安全适用”的原则，共建智慧公路生态，满足行业快速高质量发展需求。他呼吁，智慧公路建设要从规划、建设、管理、运营和服务等全场景需求出发，让技术适应场景，最终构建整个生态。此外，要建立行业标准，从而推动行业流程机制重塑，实现业务流程变革，真正推动数字化转型。同步开展研发阶段与工程实施阶段融合驱动，形成“政-产-学-研-用”开放式、可持续创新模式，多方协同共建、共创、共享智慧公路生态。

赵炜介绍，电科智能坚持四化理念，即涉数资产数字化、要素等级孪生化、建管运养协同化，最终实现出行服务精细化。基于四化理念，电科智能在智慧公路解决方案上，依靠云网边端技术体系架构，构建公路数字资产的一套数据、平行孪生世界的一套模型，致力于涉数资产的数字化和要素的孪生化，为整个公路建设管理、养护运营以及服务提供整个数字化转型支撑。

“电科智能致力于需求侧创新，以需求创新拥抱数字化转型时代，同时以参与者、见证者、驱动者的身份，引领智慧公路信息化建设，构建平台和桥梁，与伙伴一同打造行业生态，携手未来。”赵炜说。

此次会议主办方——“828巨人港”由人民网、北京市西城区人民政府、北京证券交易所、中国建设银行北京市分行四方共同发起，依托人民网828企业服务平台建设，是人民网深化产业企业服务的创新实践，也是基于中央发展新质生产力的要求，为各类经营主体提供资源对接和综合赋能，推动产业链、创新链、资金链、人才链深化融合的一项重点工程项目。

“828巨人港”立足北京，辐射全国，着眼未来，协力做好优质企业培育与专精特新小巨人企业服务，以加快形成新质生产力为目标，助推实现经济社会高质量发展。通过线上平台运营、线下资源对接，以独特的“4+N”产业生态服务模式，实现资源创新整合，构建更为充满活力的产业生态。

(责编：王震、吕骞)

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