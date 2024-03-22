人民网北京3月22日电 （栗翘楚、实习生王焱茹）3月20日，由“828巨人港”主办的“智构交通生态·产数融合赋能” 数字交通高质量发展研讨会在北京举行。中国城市中心国土产业交通规划院院长、中国城市交通协会副理事长张国华在主旨演讲中表示，通过“高效能、高质量、高科技”发展新质生产力，目标是提高全要素生产率。

近年来，大数据、云计算、人工智能等新技术加快发展，同时，我国广阔得市场空间、丰富的应用场景为智慧交通发展创造了新机遇。行业分析认为，智慧交通市场规模持续扩大，有力推进了交通基础设施和载运工具数字化、网络化，以及运营管理智能化、自动化，极大提高了运输效率和服务质量，降低了整体运行成本，成为驱动经济增长与社会发展新旧动能转换的重要力量。

“要以交通网和互联网融合为代表的新基建作为承载平台，整合城市数据资源，提升城市可持续发展能力，支持产业转型和空间组织优化，创建智慧、绿色、互动的城市。” 张国华表示，现代化经济体系构建关键在于产数融合，以第一产业和第二产业为代表的实体经济转型升级关键取决于能否获得低成本、高质量的生产性服务业。

张国华认为，要完整、准确、全面贯彻新发展理念，就需要在实践中探索智慧交通、产业集群与数字经济高效协同。同时，要构建政府和市场的新生态，智慧交通方面的产数融合，拥有广阔的市场机遇，需要各方进一步加强合作。

此次会议主办方——“828巨人港”由人民网、北京市西城区人民政府、北京证券交易所、中国建设银行北京市分行四方共同发起，依托人民网828企业服务平台建设，是人民网深化产业企业服务的创新实践，也是基于中央发展新质生产力的要求，为各类经营主体提供资源对接和综合赋能，推动产业链、创新链、资金链、人才链深化融合的一项重点工程项目。

“828巨人港”立足北京，辐射全国，着眼未来，协力做好优质企业培育与专精特新小巨人企业服务，以加快形成新质生产力为目标，助推实现经济社会高质量发展。通过线上平台运营、线下资源对接，以独特的“4+N”产业生态服务模式，实现资源创新整合，构建更为充满活力的产业生态。

(责编：王震、吕骞)

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