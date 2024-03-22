人民网北京3月22日电 （记者申佳平）3月22日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第53次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。中国互联网络信息中心主任、党委书记刘郁林在发布会上用“实、稳、新、深、全”五个字阐述了2023年我国互联网发展稳中有进态势。

《报告》显示，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月新增网民2480万人，互联网普及率达77.5%。刘郁林表示，作为中国互联网络发展的“记录者”，《报告》以“数”为据、以“数”记实，反映了我国2023年经济回升向好的发展态势。2023年我国互联网发展稳中有进，在加快推进新型工业化、发展新质生产力等方面发挥重要作用。

一是“实”，基础资源底座更实。我国扎实推进互联网基础资源建设，优化互联网接入环境，推动行业高质量发展迈出新步伐。截至12月，我国IPv6地址数量为68042块/32；“.CN”域名保有量为2013万个，连续9年稳居世界第一；三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户23.32亿户。经济社会发展底座不断夯实。

二是“稳”，网民规模平稳增长。我国持续加快信息化服务普及，缩小数字鸿沟，坚持在发展中保障和改善民生，让更多人民共享互联网发展成果。截至12月，我国网民规模达10.92亿人，较2022年12月增长2480万人。农村网民规模达3.26亿人，较2022年12月增长1788万人，城乡数字鸿沟加速弥合。

三是“新”，新型消费更加活跃。我国网络购物用户规模增势明显，较2022年12月增长6967万人，增速为8.2%，助力网上零售额连续11年稳居全球第一。消费市场持续回暖，国货“潮品”消费等新型消费增长点不断形成，在网上购买过国货“潮品”的用户占网络购物总体用户的比例达58.3%。在新型消费的有力拉动下，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进。

四是“深”，数实融合不断深化。作为2023年最重要的数字技术突破之一，生成式人工智能与实体经济深度融合。数据显示，我国人工智能企业数量已超4400家。在人工智能等数字技术的有力促进下，实体经济数字化、智能化、绿色化转型不断加快，为经济社会发展持续赋能。

五是“全”，便民惠民服务齐全。我国在线政务服务加速覆盖，在线政务服务用户规模达9.73亿人，同比增长超4700万人。全国一体化政务服务平台基本建成，实名注册用户占网民整体的比例提升至接近九成。数字政府顶层设计更加完善，体系框架更加成熟完备。

(责编：申佳平、吕骞)

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