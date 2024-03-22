人民网北京3月22日电 （记者申佳平）3月22日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第53次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2023年12月，在线旅行预订和网约车用户规模分别达5.09亿人和5.28亿人，同比分别增长7.0%和7.4%。

原国家信息中心首席信息师张新红表示，2023年旅游市场快速复苏，城乡居民出游意愿高涨，重要节假日的国内旅游出游人数、旅游收入等指标水平均已全面超过2019年同期。在此大背景下，出行人数的显著增加激发了对在线旅行预订和网约车服务的潜在消费需求。用户激增、政策引导和优质服务供给共同助力行业发展迈入良性成长新阶段。

一是用户规模快速增长，为行业良性发展注入强劲动力。截至2023年12月，在线旅行预订和网约车用户规模分别达5.09亿人和5.28亿人，同比分别增长8629万人和9057万人；其占网民整体的比例分别为46.6%和48.3%，同比分别增长7.0%和7.4%。在各类互联网应用中，在线旅行预订和网约车的用户规模与网民使用率同比增幅最大。用户规模增加近亿人，为在线旅行预订和网约车行业良性发展注入强劲动力。

二是政策引导持续发力，为行业良性发展指路护航。对于在线旅行预订而言，文化和旅游部、工业和信息化部等部门先后印发《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》《关于加强5G+智慧旅游协同创新发展的通知》等政策文件，持续推进文化和旅游信息化、数字化建设，不断丰富5G+智慧文旅应用场景，进一步释放旅游消费潜力，助力在线旅行预订市场高质量发展。对于网约车而言，交通运输部等部门先后印发《2023年推动交通运输新业态平台企业降低过高抽成工作方案》《关于切实做好网约车聚合平台规范管理有关工作的通知》等政策文件，从保障体系、行业监管等不同角度推进网约车行业规范化发展。

三是服务供给提质升级，为行业良性发展筑牢基石。对于在线旅行预订而言，智慧酒店、“5G+智慧旅游”等智能化服务提升了游客的出游效率及出游体验。目前，国内智能、智慧酒店及民宿超过15万家，其中近半数成立时间在1-3年以内。2023年11月，文化和旅游部、工业和信息化部公布了包括“故宫博物院”小程序智慧开放等共30个首批“5G+智慧旅游”应用试点项目。对于网约车而言，为提升出行服务竞争力，网约车平台积极布局商业化自动驾驶出租车业务。

(责编：申佳平、吕骞)

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