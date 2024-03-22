人民网北京3月22日电 （记者杨曦）为深入贯彻落实党中央、国务院关于完善市场准入制度有关部署，按照《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》工作要求，国家发展改革委牵头并会同商务部、市场监管总局制定了《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》（以下简称《意见》），已印发实施。3月22日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，对《意见》进行解读。

市场监管总局综合司负责人王火旺表示，《意见》以南沙放宽市场准入试点为突破口，率先在重点领域探索创新，健全完善与放宽市场准入相适应的全链条监管体系，先行先试为大湾区乃至全国探索创新。市场监管总局将指导广东省市场监管部门，重点从以下四个方面推动《意见》落地见效：

一是着力优化市场准入监管体系。建立健全覆盖全链条监管环节的市场综合监管服务机制，支持南沙选取1—2个特定监管场景，构建“准入+监管”闭环管理体系。推进无人驾驶等重点行业“白名单”管理，催生涌现新业态新模式。

二是着力健全跨部门准入综合监管工作机制。推动南沙编制跨部门综合监管事项清单，特别针对监管难度大、风险隐患突出的监管事项，推动由行业主管部门牵头会同相关监管部门，开展跨部门综合研判、协同处置，强化条块结合、区域联动，强化跨部门综合监管信息化支撑，提升准入监管的精准性和有效性。

三是着力强化重点领域准入监管。积极探索远程监管、移动监管等新型非接触式监管模式，进一步健全以“双随机、一公开”和“互联网+监管”为基本手段、以信用监管为基础的新型监管机制，构建食品药品安全全链条共治模式，营造更加公平、稳定、透明、可预期的营商环境。

四是着力构建政府监管、企业自觉、行业自律、社会监督的多元协同市场监管格局。鼓励引导行业协会、产业联盟、标准组织发挥资源链接优势，针对《意见》涉及的重点领域、新兴产业建立健全行业自治规则，切实增强经营主体自我约束能力，同时畅通各类社会监督渠道，鼓励和支持社会各方面进行监督。

王火旺介绍，在创新全链条监管机制的同时，市场监管总局将聚焦发展新质生产力，积极发挥市场监管部门在标准、计量、检验检测认证等领域的职能优势和技术优势，全力支持南沙建设高水平对外开放门户和规则衔接机制对接高地。

一是充分发挥标准引领作用，积极推动重点企业、研究机构等创新单元和地方积极参与国际市场准入规则和标准制定，促进重点领域创新成果便捷、高效应用。

二是支持南沙在电子元器件和集成电路、基础软件和工业软件等重点行业领域探索开展检验检测和认证结果采信试点，优化认证认可检验检测服务供给，服务企业降本增效提质、产业建圈强链和区域经济高质量发展。

三是在南沙布局建设国家碳计量中心（广东），大力开展碳计量技术研究，加强碳计量监督和服务能力建设，加快推进粤港澳大湾区能源资源高效利用、产业结构深度调整、生活方式绿色变革、经济社会绿色转型。

(责编：杨曦、吕骞)

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