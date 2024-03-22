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2023年全国共举办路跑赛事699场 “破三”人数超1.1万

2024年03月22日16:37 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者杨磊）3月22日，2024中国田径协会路跑工作会议在无锡召开。会上，中国田径协会发布了《2023中国路跑蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）。2023年，全国共举办路跑赛事699场，其中田协认证赛事308场。

《蓝皮书》显示，2023年，全国共举办路跑赛事699场（不包含越野及山地项目），总参赛规模为605.19万人次。其中认证赛事总参赛规模为418.42万人次，与2019年基本持平。

在这699场赛事中，马拉松赛事245场，占比35.05%；半程马拉松赛事377场，占比53.93%；10公里赛事34场，占比4.86%；其它赛事43场，占比6.15%。

从全国路跑赛事场次分布来看，2023年举办路跑赛事数量前三名的省（区、市）分别为：浙江省79场，江苏省61场，山东省52场。

《蓝皮书》显示，2023年马拉松项目完赛54.46万人次，完赛人数达29.32万，各成绩段马拉松跑者较前五年均有所增长，成绩在3小时内完赛的马拉松选手有11897人。而完赛成绩在3小时30分01秒至4小时区间内的人数达到了最高峰，人数为71580人，占完赛人数的24.4%。

此外，《蓝皮书》还对跑者消费特征进行了统计。经分析，有30.21%的跑者购买运动防护用品消费总支出超过2000元。

(责编：王震、吕骞)
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