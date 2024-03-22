人民网西安3月22日电 （欧阳易佳）3月22日，首届“节水中国行”主题宣传活动在陕西西安开幕。活动现场，2023中国节水十大经典案例发布。

水是一切生命赖以生存的基础，水资源是基础性的自然资源和战略性的经济资源,是资源节约的重点领域。用好管好水资源，需积极引导广大人民群众积极参与到节约用水行动中来，养成良好的节水护水生活习惯，充分认识节水护水的重要意义。

据悉，作为“节水中国行”主题宣传活动重要内容，“中国节水年度十大经典案例评选”旨在进一步加强节水典型经验的交流互鉴，凝聚全社会共识与力量，推进节水工作再上新台阶。

据了解，此次评选出的2023中国节水十大经典案例，涵盖了农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损中可资借鉴的优秀经验做法，为各地各领域推进节水工作树立了标杆。

2023中国节水十大经典案例公示名单

1.广东：培育节水产业新业态

2.安徽合肥市：节水公园成为城市“幸福绿地”

3.浙江义乌市：深化“工业水效论英雄”改革

4.宁夏盐池县：节水开源筑牢生态屏障

5.珠江委：开拓大湾区智慧节水模式

6.北京大兴国际机场：开源节流引领全国绿色机场建设

7.四川永祥新能源：提升节水工艺 强化节水措施

8.陕西榆林能源化工：水资源梯级利用 推进“零排放”

9.黑龙江北大荒农垦集团建三江分公司：推广水稻全生育期节水灌溉 保障粮食安全

10.湖南桐仁桥灌区：回购节余灌溉用水权实现多方共赢

(责编：王震、吕骞)

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