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人民银行：稳妥推进数字人民币研发和应用

2024年03月22日16:57 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行召开了2024年货币金银和安全保卫工作电视会议。

会议认为，2023年中国人民银行货金保卫业务条线强化党建引领，坚持问题导向，深入调查研究，扎实推进人民币发行和流通管理各项工作，取得积极进展。科学保障现金供应，持续优化现金服务，稳妥推进数字人民币研发试点，扎实做好系统安全保卫工作，落实机构改革方案有序开展货金保卫业务流程优化，切实提升货金保卫工作质效。

会议要求，2024年货金保卫业务条线要切实履行好人民币发行流通管理职责，全力提升现金服务和管理水平，为社会公众提供更加普惠、便捷、可靠的现金服务。发挥好现金兜底作用，强化现金供应保障，优化现金使用环境，指导银行业金融机构提升现金服务水平，提供标准化、可持续的“零钱包”产品，深入开展拒收人民币现金整治工作，进一步提升现金使用便利性。加强现金业务管理，巩固全额清分成果，持续深入推进反假防伪工作。稳妥推进数字人民币研发和应用。不断完善货金保卫管理机制，加强制度建设，优化管理流程和模式，强化科技赋能。扎实做好安全保卫管理，落实安全生产责任制，健全风险管理治理机制。

(责编：罗知之、吕骞)
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