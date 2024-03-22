人民网北京3月22日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为进一步优化完善银团贷款业务管理和监管，推动银团贷款业务规范健康发展，国家金融监督管理总局对《银团贷款业务指引》（以下简称《指引》）进行了修订，形成了《银团贷款业务管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），现正式向社会公开征求意见。

2011年原银监会发布《指引》以来，银团贷款业务稳步发展，成为金融服务实体经济、支持大型客户和项目融资的重要方式。但随着市场环境变化，《指引》已不能完全适应当前银团贷款业务发展的需要，国家金融监督管理总局在考虑国内实际状况和学习借鉴国际成熟经验的基础上，对《指引》进行了有针对性的修订。《征求意见稿》延续了《指引》的整体架构，共分为八章六十二条，包括总则、银团成员、银团贷款的发起和筹组、银团贷款合同、银团贷款管理、银团贷款转让交易、监督管理和附则等部分。与现行《指引》相比，《征求意见稿》进一步明确了监管导向，丰富了银团筹组模式，优化分销比例和二级市场转让规则，规范银团贷款收费，并对银团贷款管理提出了更为系统化的要求。

修订《指引》是完善商业银行贷款业务管理的重要举措，体现了问题导向、守正创新、统筹兼顾的原则，能够有效推动商业银行在为经济社会发展提供高质量金融供给的同时，强化同业合作、有效防范化解信用风险。下一步，国家金融监督管理总局将根据社会各界反馈意见，进一步修改完善《征求意见稿》，并适时发布实施。

(责编：罗知之、吕骞)

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