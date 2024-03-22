人民网北京3月22日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为便利个人使用境内银行卡进行境外交易，日前，国家外汇管理局发布了《国家外汇管理局综合司关于更新境内银行卡在境外使用的商户类别码分类的通知》（以下简称《通知》），完善银行卡外汇业务管理。《通知》自2024年5月1日起实施。

《通知》主要内容包括：一是适应近年来境内外各银行卡清算机构商户类别码的变化，更新银行卡在境外使用的商户类别码分类。二是优化商户类别码分类更新机制，实现新增商户类别码分类管理动态全覆盖。

下一步，国家外汇管理局将持续深化外汇领域改革开放，不断完善银行卡跨境交易外汇管理，便利和保障个人经常项目下的消费支付需求，维护外汇市场健康秩序。

(责编：罗知之、吕骞)

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