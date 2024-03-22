全国版跨境服务贸易负面清单首次发布
2024年03月22日18:05 | 来源：新华社
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商务部3月22日发布
《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版）
全国版清单共71条
首次在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理制度
《自由贸易试验区跨境服务贸易特别管制措施（负面清单）》（2024年版）同日发布
自贸试验区版清单共68条
在自然人职业资格、专业服务、金融、文化等领域作出开放安排
有序推进跨境服务领域扩大开放
跨境服务贸易负面清单是按国民经济行业分类，统一列出针对境外服务提供者以跨境方式（跨境交付、境外消费、自然人移动模式）提供服务的特别管理措施
这是中国主动对接国际高标准经贸规则、推进制度型开放的重大举措
记者：谢希瑶、潘洁
编辑：王乃水
设计：苗夏阳、潘一景
新华社国内部出品
(责编：牛镛、岳弘彬)
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