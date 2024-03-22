商务部3月22日发布

《跨境服务贸易特别管理措施（负面清单）》（2024年版）

全国版清单共71条

首次在全国范围对跨境服务贸易建立负面清单管理制度

《自由贸易试验区跨境服务贸易特别管制措施（负面清单）》（2024年版）同日发布

自贸试验区版清单共68条

在自然人职业资格、专业服务、金融、文化等领域作出开放安排

有序推进跨境服务领域扩大开放

跨境服务贸易负面清单是按国民经济行业分类，统一列出针对境外服务提供者以跨境方式（跨境交付、境外消费、自然人移动模式）提供服务的特别管理措施

这是中国主动对接国际高标准经贸规则、推进制度型开放的重大举措

记者：谢希瑶、潘洁

编辑：王乃水

设计：苗夏阳、潘一景

新华社国内部出品

(责编：牛镛、岳弘彬)

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