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王涛： 晋蜀美酒相聚蓉城 为“巴适酒馆生活”增添一分清香

2024年03月22日20:34 | 来源：人民网
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人民网北京3月22日电 （记者孙博洋）19日，全国糖酒会期间，为期三天的“恰如其汾——2024汾酒城市巡游计划”在成都东郊记忆4A级旅游景区开启。

启动会上，汾酒首席文化专家王涛在主题发言环节介绍说，汾酒城市巡游计划之所以选择在成都开启，是因为汾酒与四川美酒属于“高山流水遇知音”，背后是美酒之间在隔空举杯中的精神共鸣，更是城市之间在历史纵深处的神交已久。

汾酒首席文化专家王涛。受访方供图

汾酒首席文化专家王涛。受访方供图

“来到成都后，我心生感慨，诗酒文化早已沁润在烟火成都的每一寸肌理中。吃着火锅，喝点小酒，背后是成都人闲适、乐观、豁达的心境。对酒文化历史悠久的成都来说，饮酒是一种文化符号。”王涛认为，山西和四川一样，都盛产美酒，并以美食、美酒、美景的深厚底蕴，以开放包容、好客崇德的姿态，广纳八方来客。“如今，根植于美酒大省之间的心意相通，与友善、达观的成都市民意气相投，对天府之国的安逸巴适心驰神往，汾酒跨越山海而来，不远千里相会，以双脚丈量巴蜀大地”。

发言最后，王涛希望汾酒能为川渝浓厚的美酒氛围注入新鲜血液，为成都年轻人的“巴适酒馆生活”增添一缕浪漫清香，并融入成都市集文化，为独属成都的幽默感、松弛感带来更多有梗、有趣的汾酒表达。“也希望汾酒进一步增强川渝市场活力，让清香汾酒与成都美酒美美与共，千里同风”。

(责编：王震、吕骞)
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