图为第二十届酒博会现场。受访方供图

人民网北京3月22日电 （记者孙博洋）记者从中国酒业协会了解到，21日，为期4天，以“举杯中国·品味世界”主题的第二十届中国国际酒业博览会在泸州举办。

开幕式上，泸州市委书记杨林兴在致辞时表示，泸州将与各方一道，坚持以酒为媒、以展兴业，把本届酒博会办成一场更高品位、更高效益的酒业盛会，为促进中国酒业和世界酒业深化交流合作、持续健康发展作出应有的贡献。

中国酒业协会理事长宋书玉表示，当前，酒类产品个性化、差异化表达蔚然成风，健康化、多元化消费日趋盛行，产区价值、活态文化价值的重要性不断放大，科技赋能、科创+文创研发如雨后春笋。同时，消费场景、商业模式的创新热度持续升温，生态良好、社会责任更成为普遍关注的发展模式和公众话题，打造“酒+N”经济链，正在成为名酒产区经济社会高质量发展的核心支撑，持续的自我更新已成为酒类产业绽放新活力的关键，更是深刻理解并适应消费需求新变化的重要途径。

商务部市场运行和消费促进司副司长安宝军在致辞时表示，酒博会作为“十城联动共享美食佳饮”的重要载体，今天在泸州成功举办，将为“消费促进年”注入新的活力。下一步，商务部将深入推进“十城联动共享美食佳饮”活动，加快构建高效顺畅的酒类流通体系，充分发挥酒类行业促消费、扩内需的积极作用，推动历史经典产业再创佳绩。

工业和信息化部消费品工业司副司长王孝洋表示，要充分认识新质生产力对促进食品工业提质升级的战略意义，通过数字化转型加强食品工业数字技术融合应用，突出地方特色打造食品工业发展新优势。

据悉，在开幕式上，中国酒业协会副秘书长刘振国发布了《2023年泸州·中国白酒价格指数运行报告》。

据主办方介绍，本届酒博会展览总面积8万平方米，特设6大展馆，汇聚全球知名企业，将举办系列活动30余项，旨在通过搭建平台，聚集行业资源，推动酒业国际化进程，更好实现产品交易、信息服务、技术合作、投资促进和文化交流高效对接，为酒业高质量发展注入新动力。

(责编：王震、吕骞)

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