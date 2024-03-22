人民网北京3月22日电 （记者许维娜）当前，以大模型和生成式人工智能（AI）为主导的技术创新持续取得突破，已成为推动科技和产业变革的关键力量，对经济社会发展和人类文明进步产生着广泛而深远的影响。

在各类人工智能大模型快速发展的时代背景下，不少高科技企业积极投身人工智能技术的研发与创新。有专家表示，电脑作为人工智能与用户交互的关键媒介，计算机行业正通过深度融合与创新，为AI技术的持续进步与应用落地提供有力支撑。

以联想为例，在不久前举办的AMD AI PC创新峰会上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军，通过一台AI PC原型机，基于本地大模型现场生成了一张AI牡丹花的定制版邀请函。据他介绍，这台AI PC原型机内嵌了AMD “Hawk Point”和本地大模型，在离线状态下即可实现文生图等功能。

刘军表示，AI PC是AI普惠的首选终端，将成为每一个人的个人AI助理，具备五大特征的AI PC新品，即将于4月18日发布。

“我们和AMD公司的技术人员正在紧密合作，开发全球第一款具备五大特征的联想AI PC产品。”据刘军透露，下一步，未来双方在两个方面开展更具创新性的合作：第一，联合创新与研发、优化产品，不断探索更高性能和更创新形态的产品；第二，基于硬件平台，汇聚上下游合作伙伴，共同打造开放的AI PC产业生态。

刘军表示，PC在中国已经历两次“代际”升级。第一次是20世纪90年代，多媒体技术与计算机结合，使PC进入千家万户；第二次是互联网与电脑的融合，让电脑成为打开世界的窗口。

“第三次则发生在今天，AI技术的爆发式成长，让电脑有望成为真正意义上可以像人脑一样思考的个人助理。”刘军表示，在未来，AI PC不仅可以帮助用户在离线状态下完成工作任务，还能更方便地针对用户风格生成更个性化的作品，同时大大降低使用成本，为用户提供可信安全的个人数据和隐私保障。

另有专家表示，AI的革命性发展正逐渐演变成为新一轮科技革新和产业转型的核心驱动力。展望未来，AI的智能化水平将持续攀升，对各行业领域的拉动与影响亦将日趋显著。

(责编：王震、吕骞)

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