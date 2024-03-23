人民网北京3月23日电 （记者李栋）把种粮农民的“好收成”变成“好收入”，关键环节是收购。记者从国家粮食和物资储备局了解到，截至目前，全国秋粮收购过八成，总量超1.7亿吨。

粮食生产方面，我国粮食产量连续9年稳定在6.5亿吨以上，2023年产量再创历史新高，达到6.95亿吨。其中，秋粮5.21亿吨，同比增加近1000万吨，有效保障了我国粮食供应。

粮食库存方面，处于较高水平。特别是小麦、稻谷两大口粮品种库存充足，能够确保“口粮绝对安全”；各类储备规模增加、结构优化、管理更加规范，调控物质基础非常扎实。

秋粮收购品种分时间来看，中晚籼稻旺季收购于1月底结束；粳稻旺季收购于2月底结束；大豆、玉米旺季收购分别到3月底和4月底结束。

眼下，全国秋粮收购进度加快。多个粮食主产区储备企业加大收储力度，粮油深加工和贸易企业扩大库存。中储粮先后启动收购库点136个，并加大在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古玉米增储收购力度，进一步带动市场多元主体入市收购，有力促进农户余粮销售变现，投入春耕生产。数据显示：目前，各地玉米收购价格企稳回升，市场购销活跃，东北地区单日收购量基本稳定在90万吨左右。

国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成表示，当前东北地区玉米收购总量超过8000万吨，深加工企业正满负荷生产，秋粮收购量仍将保持在较高水平。

据了解，目前，国家粮食和物资储备局正指导东北地区和有关企业，加快收购进度和产销衔接，引导农民有序售粮，预计秋粮收购将于4月底结束。

(责编：方经纶、吕骞)

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