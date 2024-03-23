人民网北京3月23日电 （栗翘楚、实习生王焱茹）交通行业正站在转型与升级的关键节点。近几年，从智能网联汽车到自动驾驶技术的突飞猛进，智慧交通的热度越来越高。面对日益增长的交通需求和复杂的交通环境，智慧交通成为推动交通行业可持续发展的重要路径。

近日，在“智构交通生态·产数融合赋能”数字交通高质量发展研讨会圆桌论坛环节，春风动力新能源研究院院长任少卿、九号公司国际项目负责人杜超、重庆摩托云网络科技有限公司总经理王上、北京中科慧居科技有限公司董事长汤波从产业维度分享了各自在产数融合的新实践。

“政策与市场的双轮驱动，是智慧交通生态蓬勃发展的重要保障，数智化转型已经不是一个选择，而是交通行业的必然。”春风动力新能源研究院院长任少卿表示，在政策支持的背景下，人工智能、大数据等诸多新兴技术逐渐应用到汽车产业，提升安全改善体验的同时，也推动着交通生态的转型升级。

实时监控、信息提供、故障预警，电池状态的全生命周期监控，电池安全性的及时预警……技术赋能提高摩托车运行安全性的同时，也推动着行业智慧生态建设。

“智能技术市场端要给用户提供什么样的服务，我们认为电动两轮车智能化核心主要是三方面：第一方面就是更便捷，通过自研的智能系统让用户不用麻烦解锁掏钥匙，更加便捷地去骑车，第二，更安全，既保护人的安全，又保护车的安全。第三，更贴心。”九号公司国际项目负责人杜超说。

杜超告诉记者，加装GPS防盗，用户可以通过APP直接报失；在电动车内置姿态感应的传感器，当用户摔车或者发生事故时，车辆会根据姿态判断，自动给用户预先设置的紧急联系人发送位置和求救信息。根据用户的场景做特定的功能，用OTA的技术让用户能不断升级

安全永远是重中之重，交通领域尤为如此。

重庆摩托云网络科技有限公司总经理王上表示，通过物联网智能终端和视觉监控终端采集多元的数据来源，打造两轮车、三轮车的指挥管理系统，把数据来源嵌入到两轮车全生命周期安全行驶状况中汇集大数据进行分析，把分析的结果输送到行政主管部门、输送到各个企业、输送到用户端、输送到第三方服务端，帮助建立起一套对两轮车的管理机制和管理模式，协助政务管理部门更好对两轮车提供安全服务和安全管理，也赋能企业运用数据分析产品，提升产品的安全性能，让数字化、智能化更好地服务于我们的安全出行。

作为居民重要的日常出行工具，我国两轮电动车市场保有量已达4亿辆，在整个交通生态建设过程中起着重要作用，也是重要的一环。通过智能系统在摩托车上的应用和实施，抓取交通数据信息，建立大数据系统，为智能交通生态建设提供可靠决策依据。

电动化、智能化加速渗透，为中国汽车产业带来换道超车的变革机遇，同时也推动着交通行业的转型升级。在这一过程中，整合和市场如何形成良性互动，推动整个产业可持续健康发展，显得尤为重要。杜超表示，对待两轮车摩托车尤其是摩托车，要“因城施策”“因人施策”“因车施策”，在他看来，根据不同城市的交通特点、差异化的用户群体、各有特色的汽车类型，设定相关的政策。

市场的繁荣发展离不开政策的支持，政策的出台，也需要数据作为决策依据。“作为产业方，我们希望能为政府提供更好的决策依据，让政策更符合市场发展方向，贴合民生所需，帮助市场能够更好地扩大以及繁荣。这是我们做摩托云以及未来工作的一个方向、一个前提。” 王上说。

任少卿表示，希望政府能够加大扶持力度，在推动摩托车智能化、电动化发展过程中能提供更多政策、资金、技术、人才方面的支持，加速推动摩托车的电动化和智能化的转型和升级，让智慧交通产业更加蓬勃发展。

此次会议主办方——“828巨人港”由人民网、北京市西城区人民政府、北京证券交易所、中国建设银行北京市分行四方共同发起，依托人民网828企业服务平台建设，是人民网深化产业企业服务的创新实践，也是基于中央发展新质生产力的要求，为各类经营主体提供资源对接和综合赋能，推动产业链、创新链、资金链、人才链深化融合的一项重点工程项目。

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(责编：方经纶、吕骞)

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