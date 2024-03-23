人民网北京3月23日电 （记者杜燕飞）“数据是推动经济增长和社会进步的重要资源”“当前数据要素市场存在三大痛点”“我国数据市场正在催生三大千亿级市场”。在近日举办的信百会“数据要素×”论坛上，参会嘉宾表示，要进一步推进数据化与数据价值的认可，提升数据合规开放和标准化，提高数据技术工具能力。从制度、流程、技术、生态等维度发力，提升数字价值创造的生产力。

中国工程院院士吴世忠认为，数据要素具有很强的多方参与、网络连接、不断演进和创新、安全和治理等特性。数据要素价值将向更高效的数据处理分析、更规范的数据共享交易、更安全的数据价值释放、更智能的数据赋能发展。价值释放的新商业模式主要是便捷的交易服务、个性化数据管理服务、先进的技术保障服务、智能化的共治共享服务。数据要素发展，政策创新是前提，质量管理是基础，安全和隐私保护是关键，合规性遵循是条件，数据共享和交易平台是手段。

中国电子信息行业联合会常务副会长周子学表示，数据作为新型生产要素，是发展“新质生产力”的重要组成，已成为优化资源配置、提高生产效率、驱动创新发展的关键。人工智能大模型将成为激活数据要素价值、发挥数据要素“乘数效应”的重要引擎。要让数据要素与人工智能大模型的发展形成共振，在场景应用中实现价值释放，赋能千行百业的创新发展和转型升级。

参会嘉宾表示，受益于国家推动数据要素发展政策的密集出台和全球数据科技革新，数据市场正处于重要变革期，数据流通链路正在重塑，孕育了新的市场机会。同时也要看到，尽管数据价值被越来越多企业所认可，但目前数据价值仍存在想用不敢用、敢用不能用、能用不会用三大痛点。

“助力数据产权分置落地实践，有利于推动高质量数据‘供得出’；助力公共数据主管部门打造安全、可信的数据开发环境，有利于促进数据合规高效‘流得动’；推动数据安全可信流转，有利于激活业务场景‘用得好’。” 蚂蚁数科首席科学家闫莺认为，要通过技术创新，助力产业数字升级，激活数据要素价值，构建数据价值流转网络。

对于未来发展空间，波士顿咨询（BCG）董事总经理、全球合伙人於晨说：“我们预计我国数据市场正在催生三大千亿级市场，分别是数据需求中的新应用机会、数据新供给带来的结构性机会，及数据基础设施技术工具的升级机会。”

(责编：方经纶、吕骞)

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