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原标题：第七届进博会推介会在巴西举办

第七届中国国际进口博览会推介会22日在巴西里约热内卢举办，里约热内卢州政府、商协会和企业代表100多人以线上线下方式参加推介会。

中国国际进口博览局副局长吴政平表示，中国国际进口博览会连续六年成功举办，越来越多优质外国商品和服务搭乘进博会“快车”进入中国市场，诚挚邀请巴西各界朋友今年11月到上海参加第七届进博会，期待巴西企业再赴“进博之约”，组展机构继续组织更多优质展客商参展参会。

中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜表示，希望巴西企业能够借助进博会平台更好分享全球化红利，进一步开拓中国市场，加强中巴两国在技术贸易、文化贸易、智慧城市、智慧医疗、商务服务等服务贸易重点领域的务实合作，为两国人民带来更多福祉。

据介绍，巴西企业连续六年参加进博会，年平均参展面积超过2000平方米，是历届进博会企业商业展的拉美地区最大参展国。

22日当天，里约商业协会、巴西外贸商会联合会、中国（巴西）投资促进中心和国际集装箱码头服务公司里约码头确认将参加第七届进博会，并在推介会现场签订合作备忘录。

里约商业协会对外贸易和国际关系主任费尔南德斯对新华社记者说，进博会是巴西和中国进一步促进双边贸易的良好平台。中国市场潜力巨大，对外资具有较强吸引力。里约商业协会愿借助进博会平台继续拓展中国市场业务。

本次推介会由中国国际进口博览局、中国驻里约热内卢总领馆、国家会展中心（上海）有限责任公司共同主办，里约商业协会、巴西外贸商会联合会、中国银行（巴西）有限公司等协办。

(责编：申佳平、杨迪)

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