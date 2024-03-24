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莱西：着力发展数字农业

本报记者 刘艳杰 本报通讯员 魏康
2024年03月24日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：【天南地北春潮涌④】莱西：着力发展数字农业

“给番茄打个叶，哪有那么多‘穷讲究’，打两片跟打三片能有啥区别，非得弄个标准？”在山东青岛莱西市凯盛浩丰智慧农业产业园，43岁的种菜“老把式”张刚不服气地嘟囔着，“种了半辈子地了，俺能不知道打叶？！”

“打叶要根据叶片指数来，两片还是三片可差大了，影响植株光合作用，最后果子大的大、小的小！”90后种植主管于洪吉据理力争。

一个是拥有20多年种植经验的“老把式”，一个是农学科班大学生，到底该听谁的？

“当然是相信科学、相信数据。”产业园负责人李聚海回答得斩钉截铁。为了让老张服气，大家专门做起了对比实验……

“按‘智慧大脑’测算出来的叶片指数来打叶，还真就让每颗果实保持在13~15克！”看着实验结果，张刚把腿一拍，心服口服，“真是不能盲干啊”。

叶片指数，是这个园区成千上万条数据中的一项。“我们建有两个目前亚洲最大的单体智能温室，每个占地210亩，共安装了423个传感器、1165个控制器，每天可采集‘温光水气肥’等数据2000余万条。”李聚海说，采集的数据会实时上传至园区的“智慧大脑”，经过分析后得出最优解，并下达浇水、施肥等指令。

记者走进温室，只见这里的番茄植株宛如“参天大树”，最高竟有11米！“瞧，当室内温度升到25摄氏度，顶部幕布就会合拢，维持最佳温度；当传感器检测到光照强度达到50000勒克斯时，温室便会自动触发滴水灌溉系统，降低种植基质的温度……”于洪吉如数家珍，紧接着亮出成绩单——

凭借智能加持，16万株“数字化”番茄植株挂满了色泽相似、大小均一的果实；番茄每平方米年产量最高可达80公斤，是传统温室的6~8倍；温室平均每亩用工不到0.3人，只有传统大棚种植用工的1/5……

“这些亮眼成绩告诉我们，数字农业是发展农业新质生产力的有效方式。”莱西市农业农村局局长刘东告诉记者，今年的《政府工作报告》提出，深入推进数字经济创新发展。莱西作为农业大市，目前已经打造了21家数字化农业应用基地和11家数字化畜牧业应用基地。下一步，莱西市要将数字化扩大到所有的农业生产基地。

（本报记者 刘艳杰 本报通讯员 魏康）

(责编：申佳平、杨迪)
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