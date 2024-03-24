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2023年度气象高质量发展十大进展

记者 陈海波
2024年03月24日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：2023年度气象高质量发展十大进展

　　 3月23日，在第64个世界气象日到来之际，中国气象局发布我国“2023年度气象高质量发展十大进展”。

　　 十大进展具体为：《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》实施取得积极进展，我国气象发展水平较上年提高4.8%；成功发射两颗风云气象卫星，我国气象卫星监测体系更加完备；全球/区域数值天气预报精准能力和精细化水平显著提升，北半球可用预报天数首次稳定突破8天；建成新一代气象超算系统，综合算力显著增强，总算力超过60PFLOPS（1PFLOPS为每秒1千万亿次浮点运算）；全球智能数字预报产品体系向精细化、三维空间拓展，预报准确率平均提高4.6%；新增和升级天气雷达150部，冰雹等强对流天气监测预警能力进一步增强；气象服务能力持续提升，公众气象服务满意度达92.4分；气象科技与人才创新平台建设取得积极成效，显著激发创新活力；人工影响天气作业影响面积约505万平方公里，人工增雨作业增加降水约343亿立方米；基于北斗卫星导航的气象探空系统投入应用，大气垂直观测能力明显提高。

　　 其中，多项进展涉及气象科技水平提升。比如，在气象卫星方面，2023年我国分别发射风云三号气象卫星G星、F星，至此我国在轨运行的气象卫星达到9颗，气象卫星监测能力持续增强。在数值天气预报方面，我国自主可控全球天气数值预报系统的全球空间分辨率从25公里提高到12.5公里，区域天气数值预报模式实现1公里分辨率逐小时更新，有力支撑重大灾害性天气等气象保障服务。在预报产品方面，新增雾、沙尘等14种预报产品，并向三维空间拓展。在气象探空方面，新增49套地基遥感观测系统，形成温、湿、风、气溶胶等24小时连续大气垂直廓线观测能力，高空气象探测精度和智能化程度明显提升。

(责编：申佳平、杨迪)
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