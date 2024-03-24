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招商引资促发展

记者 李建斌 杨珏 本报通讯员 马静波
2024年03月24日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：招商引资促发展

　　 4座16层多膛活化炉、大型中速立式磨粉机、全自动大型压块机等生产设备满负荷运转,位于山西省大同市左云县的鹊盛活性炭有限公司生产车间内机器轰隆作响，一派繁忙景象，工人们正开足马力加速生产。

　　 “项目是经济发展的‘压舱石’和‘硬支撑’。春节后我们积极复工复产，全区上下拿出‘满格’干劲，狠抓项目建设。”左云经济技术开发区党工委书记、管委会主任于海滨介绍，“冬季行动”共有8个项目，总投资12.81亿元，现已全部开工。当前，左云县重点实施产业项目13个，总投资32.32亿元，另有储备项目12个，计划投资23亿元。

　　 近年来，大同市积极加强与京津冀特别是北京市的双向联系，以招商引资和深化融入京津冀协同发展的实际成效，为进一步加快全方位转型提供硬核支撑。

　　 2023年，大同市共签约招商引资项目368个，签约金额1326.67亿元，其中战略性新兴产业类项目84个，占比22.2%。今年一季度，大同市紧紧围绕科技创新和先进装备制造、能源新技术及制造产业、文旅康养产业，积极对接龙头企业和专精特新科技创新企业，以商招商、配套招商，牵引上下游相关产业落地发展。截至目前，全市共签约招商引资项目45个，签约金额214.43亿元。

　　 与此同时，大同市牢牢抓住在谈重点项目和重点产业链这个“牛鼻子”，为经济高质量发展夯实基础。目前，全市各县区在谈拟签约项目106个，拟投资金额560余亿元，涉及新能源、新材料、现代农业、文旅康养等多个产业领域。大同经济技术开发区医药工业园区已有13家药企入驻，总投资65亿元。数字经济、医药产业、通航产业以及能源装备等十大重点产业链已形成产业链式集群发展格局，一批重大项目正快速推进。

　　 （本报记者 李建斌 杨珏 本报通讯员 马静波）

(责编：申佳平、杨迪)
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