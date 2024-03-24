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乡里中心激发农村新活力

记者 崔志坚 本报通讯员 孙小蕊
2024年03月24日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：乡里中心激发农村新活力

　　 春回大地。河南省洛阳市洛宁县下峪镇对九峪村的山岭渐次泛绿，山花烂漫，生机勃勃。走进村里的乡里中心一看：乡村会客厅里，来研学的学生正兴致勃勃参观体验；依山而建的民宿里，几位客人围炉煮茶，悠闲自得；日间照料中心里，热乎饭刚下肚的老人们正乐乐呵呵地唠着家常。

　　 “乡里中心自打建起来，就成了俺村里最热闹的地方！”村民梁文道出了大伙的心声。去年以来，河南省洛阳市以拓展农村党群服务中心功能为切入点，创新打造融合“党务、产业、村务、便民、乡风”等功能和场景于一体的乡里中心，推动公共服务进农村，显著提升了乡村治理水平。

　　 三面环山、一面靠水，对九峪村地处深山。平日里村民去县城办事，开车得一个半小时。“现在建起乡里中心，小事不用出村都能办妥。”该村党支部书记杨光才语气中带着自豪。

　　 走进对九峪村乡里中心，便民服务、快递存放、日间照料、活动培训、阅读学习、矛盾调解等功能一应俱全，不远处闲置的老旧厂房还被改造成“乡村会客厅”。

　　 “一天来吃两顿饭，有个头疼脑热旁边就是卫生所，方便得很！”村民杨明武成了乡里中心的常客。

　　 针对广大乡村普遍存在的公共服务质量不高、基层党组织凝聚力不强等问题，洛阳创新提出建设乡里中心，补齐公共服务短板，在联系和服务群众中密切党群干群关系。

　　 因需而设、满足群众需求，是乡里中心建设的一大宗旨。洛阳明确提出，乡里中心建设要以服务群众为出发点，以满足群众需要为落脚点，拒绝千篇一律，坚持花小钱办大事，因地制宜设置各项功能。

　　 汝阳县在乡里中心开展家政服务、电梯维修、汉服古装化妆等技能培训，培训就业率达到72%；孟津区与银行合作，在乡里中心建立金融服务点，既能办理存取款、网上缴费等业务，还能提供产业发展信用贷款；栾川、嵩县、汝阳等县在有旅游资源的村庄，依托乡里中心建立游客服务中心，服务游客和当地文旅产业。

　　 “注重乡村特色，群众需要什么服务，就集中布局什么功能。”洛阳市农业农村局相关负责人介绍，因需而设、因地制宜，才能真正把服务做到老百姓心坎上。

　　 “月亮地全家人欢笑声飞，欢笑声飞……”日前，在涧西区滹沱社区乡里中心，婉转的唱腔引来众多群众驻足聆听。

　　 每逢喜庆节日，作为滹沱社区的“自乐”组织，曲剧队都会自发在本社区及周边社区进行巡演，深受广大群众好评。

　　 乡里中心为群众而建，群众也是乡里中心的主要参与者。如何提高群众的积极性？洛阳市依托乡里中心，大力建设自治、自乐、志愿“三自”组织，把群众组织起来，有效推动群众自我管理、自我服务、自我提升。截至目前，全市共有自治组织13061个、自乐组织6031个、志愿服务组织5412个。

　　 “三自”组织发展壮大，逐步成为乡村治理中不可或缺的参与者。

　　 在宜阳县樊村镇沙坡村，村民议事会、红白理事会、道德评议会、禁毒禁赌会等村民自治组织依托乡里中心建立起来，通过开展五美庭院、道德模范评选、乡村运营等相关活动，基层自治能力显著提升。

　　 “有了组织，村民的‘主人翁’意识明显增强，参与村庄日常管理的积极性更高了。”沙坡村相关负责人信心十足。

　　 “本社区内，70岁以上老人免费理发，其他居民每次7元。”在伊滨区李村镇魏村社区乡里中心，社区居民范玉存经营着一间价格实惠的便民理发室。“社区给我免了租金，我就专心服务好居民，给大家提供物美价廉的服务。”范玉存笑着说。

　　 除了便民理发室，魏村社区乡里中心内还有共享菜园、乡村咖啡屋、就餐大食堂等设施，在服务群众积聚人气的同时，还增加了村集体经济收入，保障了乡里中心的日常运营。

　　 乡里中心建设，难在常态长效。如何避免出现“政府一抓，一哄而上；政府一放，回归原样”现象？洛阳在乡里中心市场化运营等方面进行了积极探索，初步形成“合作共建”“公建民营”“场所换服务”等多种乡里中心运营形式，在不加重村级负担的前提下，让群众家门口的公共服务更加便利、更可持续。

　　 宜阳县锦屏镇亚威锦德园乡里中心，探索运用“政府投资建设+市场化运营”模式，利民厨房、便民超市合理降低超市商品价格，为辖区老人提供低价助餐服务，形成商业自我造血、商业反哺公益的良性发展模式。

　　 截至目前，洛阳全市2823个行政村（涉农社区），已建成乡里中心2003个。据介绍，今年乡里中心建设将在洛阳全市行政村、涉农社区全面铺开。

(责编：申佳平、杨迪)
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