本报记者 徐鑫雨 张勇

原标题：科技创新培育发展新动能

在云南，新质生产力不仅是学习的概念，更是实践中产业发展孜孜以求的目标。如何创新？产业发展如何体现先进生产力？近日，记者来到云南玉溪产业园区，探索发展新质生产力的秘诀。

在玉溪赛灵药业科技集团股份有限公司车间内，自动化设备高速运转，三四名工人正在对产品进行抽检。“你看，自动化解放生产力，现在工人们主要负责观察有没有异常。”赛灵药业总工程师杨天市自豪地说，“别看我们企业占地不大，去年销售收入超7亿元，纳税过亿呢！”

如何在有限面积内，实现更大产能？答案就在厂房外的几个大字上——“智能化生产”。

“生产线不仅要智能化，还要不断创新！瞧，这是我们自主研发的过滤设备，已获专利保护。”杨天市介绍。

“我十分关注全国两会，对加快发展新质生产力印象深刻。我们不仅要朝着万物互联的方向发展，还要加大药物机理研究，利用好云南得天独厚的中药材资源，开发更加多样的产品。”杨天市说。

“我们也尝到了‘新’的甜头！企业生产锂电池负极材料，成功研发了箱式炉专利技术，与传统坩埚炉石墨化技术相比节能30%以上，还具备全工序一体化自有产能优势。”云南坤天新能源副总经理宋书乔指着展示台上的一幅设备简图对记者说，“我们这个方法能耗集中、利用率高，对物料加工程度也高。”

“什么是‘新’？我们的理解是持续提升核心技术创新能力，进一步缩短生产周期、提升生产力。”宋书乔对此颇有感慨，“市场变化太快了，稍不留神就会被淘汰！我们正在连续石墨化、快充技术等方面下功夫，增加技术储备以适应未来的市场要求。”

“云南鼓励滇中锂资源开发利用及全产业链发展，玉溪还成立了‘电池专班’加以保障，政策的支持让我们从河北总部来到云南，项目一期仅用108天就建成投产，体现了云南速度。”宋书乔说，“云南是资源大省和有色金属王国，锂电池生产所需的锂、镍等金属资源丰富，为企业发展提供了很好的资源基础。”

企业在国内站稳脚跟，也要走出国门，开拓更广阔的市场，打造更多有国际影响力的“中国制造”品牌。对此，玉溪锦福智能设备公司经理李云龙深有感触。

“数控机床核心技术一直是‘卡脖子’的难题，如何破解？”李云龙直言，“我们采取的办法，就是对标国内外一流企业，加大研发力度。去年，我们聚焦创新、成果斐然，生产的数控机床铸件不仅吸引了国内厂商采购，还出口到西班牙等欧洲国家，2023年出口额约1000万元。这几天，我们还与国内头部企业协商年度计划，我对今年的发展信心满满！”

“研和片区数控机床产业园被认定为国家级中小企业特色产业集群，有132家相关企业入驻，做整机的、做功能部件的，相互配套。今年，园区将推进专利转化专项计划项目实施，帮大家用足优惠政策。”红塔产业园区管委会副主任李立超说。

“中老铁路旁的研和片区正在建设标准厂房，让更多先进装备制造业企业留下来，实现产业链‘断点’补链。研和片区是中老铁路和中越铁路的交汇处，还要抓好国际物流港和核心区规划，向上争取9个现代物流项目实施……”谈起对企业的政策红利，李立超如数家珍。

谈起如何让园区企业向新而生，玉溪高新技术产业开发区管委会副主任普东海也有自己的看法。“要搞好园区经济，离不开资源优势，以资源换产业。玉溪有多达40种的丰富矿产资源，有利于新能源电池发展。”普东海说，“中老铁路已开通两年，将来还会有泛亚铁路东西线，这三条铁路线都会经过玉溪高新区，我们要把长板锻长，提高全要素生产率。发展好产业优势，同时发挥好泛亚铁路优势，让企业安心留下来、产品走出去。”

玉溪的发展新动能不断涌现。截至2023年底，玉溪有高新技术企业196户，每万户企业法人中高新技术企业数量达45户，位居云南第一；玉溪市累计建成院士专家工作站29个，推动创新平台、科技成果转移转化等合作项目34项；玉溪高新区入选全国16个生物医药新型工业化产业示范基地，成果显著。玉溪正全力加速培育新质生产力，擦亮国家创新型城市这块“金字招牌”。

玉溪的科技创新是云南发展新质生产力的缩影。2023年，以硅光伏和新能源电池为代表的云南电子行业已连续18个月保持25%以上增速，高技术制造业增长21.2%，花卉、中药材等育种创新水平全国领先，新建全国重点实验室3个，高新技术企业增长25%、总量突破3000户。云南积极以科技创新推动产业创新，加快科技成果转化，培育发展新质生产力的新动能，努力塑造云南高质量发展新优势。

（本报记者 徐鑫雨 张勇）

(责编：申佳平、杨迪)

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