本报记者 张翼

原标题：我国首个制氢加氢一体站团体标准发布

中国石化联合国内数十家氢能头部企业近日发布国内首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准，该标准的制定使得未来制氢加氢一体站的建设有章可循，有利于制氢加氢一体站的系统化和标准化建设，推动我国氢能产业高质量发展。

作为氢能产业发展的“关键一公里”，加氢站是氢能市场化发展的核心基础设施，发展前景广阔。目前的氢气储运环节成本高，导致当前传统加氢站的终端用氢成本较高，制约氢能产业发展。制氢加氢一体站是一种创新型建站模式，在站内实现“制、储、运、加”所有环节，可显著降低终端用氢成本。

近一年的商业实践结果表明，采用该指南设计建设的大连盛港和南宁振兴制氢加氢一体站，在现场布置、设备小型化、技术集成化、控制智能化和本质安全化方面均处于行业领先地位，用氢成本较传统模式下降20%以上。

(责编：申佳平、杨迪)

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