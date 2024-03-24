我国首个制氢加氢一体站团体标准发布
2024年03月24日08:54 | 来源：光明日报
小字号
原标题：我国首个制氢加氢一体站团体标准发布
中国石化联合国内数十家氢能头部企业近日发布国内首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准，该标准的制定使得未来制氢加氢一体站的建设有章可循，有利于制氢加氢一体站的系统化和标准化建设，推动我国氢能产业高质量发展。
作为氢能产业发展的“关键一公里”，加氢站是氢能市场化发展的核心基础设施，发展前景广阔。目前的氢气储运环节成本高，导致当前传统加氢站的终端用氢成本较高，制约氢能产业发展。制氢加氢一体站是一种创新型建站模式，在站内实现“制、储、运、加”所有环节，可显著降低终端用氢成本。
近一年的商业实践结果表明，采用该指南设计建设的大连盛港和南宁振兴制氢加氢一体站，在现场布置、设备小型化、技术集成化、控制智能化和本质安全化方面均处于行业领先地位，用氢成本较传统模式下降20%以上。
(责编：申佳平、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 记者去哪儿：“手机直连卫星”助力通信产业再升级
- 在远洋作业、科研勘探、户外探险、应急保障、灾难救援等地面通信网络覆盖不到，或地面网络出现问题的时候，没有信号导致的通信中断成为应急救援的一大难点。在这些情况下，卫星通信成为保底的通信手段，打通通信“生命线”。…
- 评论
- 关注