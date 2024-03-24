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IMF总裁：中国将继续成为全球经济增长的重要贡献者

2024年03月24日15:43 | 来源：人民网
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人民网北京3月24日电 （记者栗翘楚）作为全球第二大经济体、世界经济增长的重要引擎，中国经济发展备受关注。3月24日，多位国际机构、国际人士在中国发展高层论坛2024年年会（以下简称论坛2024年年会）上表示，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，中国高质量发展扎实推进将持续为世界经济复苏提供动力。

今年初，国际货币基金组织上调了2024年中国经济和亚洲新兴经济体的增长预期，并基于中国等主要经济体增长充满韧性，将今年全球经济增长预期上调0.2个百分点至3.1%。

“从中期来看，中国将继续成为全球经济增长的重要贡献者。我们认为，通过全面的有利于市场的一揽子改革，中国经济增长速度将大大高于维持现状的情况。”国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在论坛2024年年会表示，中国几十年来令人印象深刻的增长举世瞩目，不仅提高了人民的生活水平、应对了紧迫的挑战，也提供了充足的政策缓冲。

在克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃看来，中国经济的发展还得益于拥抱人工智能机遇和不断推动绿色经济发展。

“中国在人工智能准备方面走在新兴经济体前列，中国有发达的数字基础设施，建立健全的人工智能监管框架，加强与其他创新型国家的经济联系，将有助于中国取得领先地位。此外，中国在推动绿色经济发展方面，潜力也是巨大的，中国在可再生能源利用方面已经走在全球前列，绿色出行已经成为人们的首选。”克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃说。

(责编：申佳平、吕骞)
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